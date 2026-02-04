Kentsel Dönüşümde Yeni Yönetmelik Değişiklikleri Açıklandı

KENTSAL DÖNÜŞÜMDE YENİ DÜZENLEMELER

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un uygulama yönetmeliğinde önemli değişikliklere imza attı. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme, riskli yapıların yıkım sürecinden, arsa haline gelen taşınmazların değerlendirilmesine kadar pek çok alanda yenilikler getirdi. Yapılan değişiklikle, riskli yapı yıkıldıktan sonra taşınmazın tapu kayıtlarındaki riskli yapı şerhinin kaldırılması ve taşınmazın 6306 sayılı Kanun kapsamında işlem göreceğine dair yeni bir kaydın düşülmesi sağlanacak.

YETKİ, PAYDAŞLARIN ÇOĞUNLUĞU İLE BELİRLENECEK

Riskli yapıların bulunduğu parsellerde ya da dönüşüm alanlarında gerçekleştirilmesi planlanan işlemler için paydaşların salt çoğunluğunun onayı yeterli olacak. Bu kapsamda, parsel birleştirme, yeniden inşa, kat karşılığı projeler, hisse satışı ve gelir paylaşımı gibi uygulamalar, maliklerin hisselerine oranla çoğunluk kararıyla hayata geçirilebilecek.

BİR MALİK YETER, TOPLANTI ZORUNLU

Riskli yapıların yer aldığı parsellerde dönüşüm kararının alınabilmesi için maliklerden sadece birinin talep etmesi, toplantı sürecinin başlaması için yeterli olacak. Toplantı bilgilerinin muhtarlık, bina ilan panosuyla, noter veya elektronik tebligat yolu ile paydaşlara iletilebileceği belirtiliyor. Toplantılar, hisseleri oranında maliklerin salt çoğunluğuyla gerçekleştirilecek ve alınan kararlar resmi tutanak altına alınacak.