Comac Singapur Havacılık Fuarı’nda Dikkat Çekti

Singapur Havacılık Fuarı’nda, ticari uçak maketleri, kokpit simülasyonları ve havacılık teknolojilerini tanıtan etkileşimli alanlar öne çıkıyor. Bu yılki fuarda dikkat çeken stantlardan biri, Çin’in devlet destekli havacılık şirketi Comac oldu. C919 yolcu uçağının iki yıl önce bu şehir devletinde gerçekleştirdiği yurtdışındaki ilk uçuşuyla, bölge pazarındaki iddiasını daha belirgin hale getirdiği bildiriliyor. Şirket, C919 modelini Airbus A320neo ve Boeing 737 MAX gibi rakip uçaklarla konumlandırıyor. Comac yetkilileri, şirketin “Güneydoğu Asya havacılık pazarını hedeflediğini” net bir şekilde ifade ediyor.

CİDDİ POTANSİYEL

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Genel Direktörü Willie Walsh, Comac’ın potansiyelini vurguladı. Walsh, “Zamanla Comac küresel bir rakip olacak… Ama bu zaman alacak, 10-15 yıl sonra Boeing, Airbus ve Comac’tan birlikte söz ediyor olacağız” diyerek, şirketin gelecekte önemli bir oyuncu olacağına dair inancını dile getirdi.

DÜŞÜK MALİYET AVANTAJI

Comac uçakları, güçlü devlet desteği ve rekabetçi fiyatları sayesinde özellikle gelişen pazarlardaki düşük maliyetli havayolları için cazip hale geliyor. Filipinler merkezli Cebu Pacific’in CEO’su Mike Szucs, şirketin Comac’a karşı temkinli bir yaklaşım benimsediğini, ancak “2030’lu yıllarda gerekli sertifikasyonlar tamamlandığında, Comac bizim ve diğer taşıyıcılar için cazip bir seçenek olabilir.” dedi.

AVRUPA SERTİFİKASYONU ZORLUĞU

Comac, Asya’nın yanı sıra Avrupa sertifikasyonu konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. C919 için Avrupa’da test uçuşlarının devam ettiği, ancak bu sürecin 2028 veya hatta 2031’e kadar uzama ihtimali bulunduğu bildiriliyor. Bunun yanı sıra, Çin ve Batı kaynaklı parçaların uyumlandırılması, bakım ve onarım altyapısının eksikliği, pilot eğitimi ve küresel servis ağları gibi konular, Boeing ve Airbus’ın uzun yıllara dayanan tecrübeleriyle rekabet etme zorunluluğu oluşturuyor.

REKABET GÜCÜ

Comac, Asya-Pasifik bölgesinde yalnızca Boeing ve Airbus ile değil, Brezilyalı Embraer ve farklı havayollarıyla da rekabet halinde. Singapur Havacılık Fuarı’nda, Boeing ve Airbus da güçlü bir şekilde temsil ediliyor ve teslimat gecikmelerinin azalmaya başladığı mesajını veriyor.

SİPARİŞ RAKAMLARI

Comac, Çinli havayollarından 1.000’den fazla C919 siparişi aldığını açıkladı. Ancak, bugüne kadar yalnızca yaklaşık bir düzine uçağın teslim edildiği biliniyor. Şirketin devlet denetiminde olması ve halka açık bir yapıya sahip olmaması sebebiyle, sipariş rakamlarının bağımsız olarak doğrulanması zorlaşıyor.