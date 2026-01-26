Bitcoin’de Güç Kaybı Sürüyor: 88 Bin Doların Altında

Kripto para birimi Bitcoin, küresel jeopolitik gelişmeler doğrultusunda değer kaybı yaşamaya devam ediyor. Son bir haftadır süregelen düşüşün etkisiyle Bitcoin, 88 bin doların altına inerek yatırımcıları tedirgin ediyor.

RİSK İŞTAHI DÜŞÜYOR

Kripto paralardaki risk iştahı azalırken, gerileme süreci de devam ediyor. Risk iştahını olumsuz etkileyen unsurlar arasında, Grönland ile ilişkilendirilen jeopolitik risklerin yanı sıra ABD’den Kanada’ya yönelik yüzde 100’lük tarife tehdidi öne çıkıyor. Bitcoin, dün öğleden sonra 87 bin 800 dolara kadar gerilerken, son 24 saat içinde yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti.

BUGÜN İŞLEM GÖRÜYOR

Bugün sabah saatlerinde, Bitcoin 87 bin 409 dolar civarında işlem görüyor. Kripto para birimindeki belirsizlikler, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.