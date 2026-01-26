Bitcoin’de Güç Kaybı Sürüyor: 88 Bin Doların Altında

bitcoin-de-guc-kaybi-suruyor-88-bin-dolarin-altinda

Kripto para birimi Bitcoin, küresel jeopolitik gelişmeler doğrultusunda değer kaybı yaşamaya devam ediyor. Son bir haftadır süregelen düşüşün etkisiyle Bitcoin, 88 bin doların altına inerek yatırımcıları tedirgin ediyor.

RİSK İŞTAHI DÜŞÜYOR

Kripto paralardaki risk iştahı azalırken, gerileme süreci de devam ediyor. Risk iştahını olumsuz etkileyen unsurlar arasında, Grönland ile ilişkilendirilen jeopolitik risklerin yanı sıra ABD’den Kanada’ya yönelik yüzde 100’lük tarife tehdidi öne çıkıyor. Bitcoin, dün öğleden sonra 87 bin 800 dolara kadar gerilerken, son 24 saat içinde yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti.

BUGÜN İŞLEM GÖRÜYOR

Bugün sabah saatlerinde, Bitcoin 87 bin 409 dolar civarında işlem görüyor. Kripto para birimindeki belirsizlikler, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası Başlıyor

"Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" soruşturmasında, aralarında CHP'li belediye başkanlarının da yer aldığı 200 sanık yarın mahkemeye sevk edilecek ve cezaları belirlenecek.
Gündem

Time Dergisinden İran Protestolarında 30 Bin Ölü İddiası

İran'daki aşırı enflasyona karşı düzenlenen sokak gösterilerinde 30 bin ölüm olduğu iddiaları gündeme geldi. İran Dışişleri Bakanlığı, bu konuda açıklama yaptı.
Gündem

DEM Parti Üyelerinden Saç Örme Eylemi Başlatıldı

Suriye'de bir terör örgütü üyesinin saçının kesilmesine tepki olarak başlatılan "saç örme" akımına katılan Kocaeli'deki bir hemşire, paylaştığı videonun ardından gözaltına alındı.
Gündem

Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış Uyarısı: 9 İl Sarı Kodda

Meteoroloji, İstanbul ve çevresinde sağanak yağışlar için sarı alarm verdi. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de kuvvetli yağış ve fırtına riski bulunuyor.
Gündem

Bayram İkramiyesi İçin Yasal Düzenleme Yolda

Asgari ücret ve emekli maaşları artarken, 17.7 milyon emeklinin bayram ikramiyesi için bekleyişi sürüyor. İkramiyenin miktarı ve alacak kişiler merakla bekleniyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.