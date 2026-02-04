Bitcoin’de Kaldıraçlı İşlemlerle Tasfiye Tavan Yaptı

Şubat ayı başında 72 bin 800 dolara kadar gerileyen Bitcoin, kaldıraçlı işlemlerin sona ermesi ve kurumsal fon çıkışlarının artması nedeniyle Kasım 2024’ten bu yana en düşük seviyelerine ulaştı. Son satış dalgası, özellikle yüksek risk alan yatırımcıları olumsuz etkiledi. Piyasa verilerine göre, sadece son 24 saat içinde yaklaşık 170 bin kaldıraçlı pozisyon kapandı ve toplamda 730 milyon doları aşan bir tutar piyasadan silindi. Bitcoin, çarşamba sabahı itibarıyla yüzde 3 civarında değer kaybıyla 76 bin 400 dolar seviyelerinde tutunmaya çalışıyor.

KALICI HASAR ENDİŞESİ

Küresel kripto fonlarında da negatif bir atmosfer hakim. Geçtiğimiz hafta, ağırlıklı olarak ABD merkezli ürünlerden olmak üzere 1,7 milyar dolarlık net bir çıkış yaşandı. Yönetilen toplam varlık büyüklüğü ise Ekim 2025’te görülen zirveden bu yana 73 milyar dolar azaldı. Piyasa analistlerinden Michael Burry, Bitcoin’deki yaklaşık yüzde 40’lık düşüşün daha da derinleşebileceği uyarısında bulunarak, son bir yılda agresif şekilde alım yapan şirketlerin bu süreçten kalıcı zarar görebileceğine dikkat çekti. Bitwise’ın inançlı yöneticisi Matt Hougan, Bitcoin’in aylardır bir ayı piyasasında bulunduğunu ve güçlü kurumsal ilgi ile artan düzenleyici netliğin yatırımcıları aşırı rahatlattığını ifade etti.

YATIRIMCILAR TEMKİNLİ POZİSYONA GEÇİYOR

Analistler, son satışların piyasadaki hassas dengeleri ortaya çıkardığı görüşünde. Kaiko’nun kıdemli araştırma analisti Adam McCarthy, yatırımcıların son aylarda risk yaklaşımlarını gözden geçirmeleri gerektiğini ve bunun daha temkinli bir duruşu beraberinde getirdiğini belirtti. Bitfinex analistleri ise özellikle hafta sonları işlem hacminin zayıflamasının, fiyatlardaki geri çekilmeyi hızlandıran faktörlerden biri olduğuna dikkat çekiyor.