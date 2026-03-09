Kerem Aktürkoğlu’ndan Gazze’ye Destek Projesi

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Ramazan ayı münasebetiyle Gazze’de yaşayan ihtiyaç sahibi aileler için anlamlı bir destek sağladı. Gaza Strip’te gerçekleştirilen organizasyon kapsamında pek çok aile için iftar sofraları kuruldu ve temel gıda ürünlerinden oluşan yardım paketleri dağıtıldı.

GAZZELİLERİN GIDA İHTİYAÇLARINA DESTEK OLDULAR

Milli futbolcunun öncülüğünde hayata geçirilen bu yardım faaliyetinde, zor şartlar altında yaşayan ailelerin Ramazan ayında temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması amaçlandı. Hazırlanan iftar kolileri, Gazze’nin farklı bölgelerinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU TAKDİR TOPLADI

Organizasyonu destekleyen yardım kuruluşları, Ramazan süresince Gazze’de iftar çadırlarının kurulmaya devam edeceğine dair bilgiler verdi. Aktürkoğlu’nun bu girişimi sosyal medyada büyük bir takdir toplarken, birçok kişi dayanışma çağrısına destek verdi.

