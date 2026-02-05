Bitcoin Değer Kaybı Yaşıyor Hazine Açıklaması Sonrası

ABD Hazine Bakanı, Kripto Paraları Kurtarmıyor

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in, ABD hükümetinin kripto para birimlerini kurtarmayacağı açıklaması sonrası, Bitcoin fiyatı Şubat ayı başlarında 70 bin dolar seviyelerine gerileyerek, Kasım 2024’ten bu yana en düşük seviyesine inmiş durumda. Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nde, Hazine Bakanlığı’nın Bitcoin veya diğer dijital varlıkları satın alma yetkisine sahip olup olmadığı sorulduğunda Bessent, “böyle bir yetkiye sahip değiliz” ifadesini kullandı.

Düşüş Arttı

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, Ekim ayındaki zirve fiyatından yüzde 40’tan fazla değer kaybetti. Yatırımcı Michael Burry, bu durumun devam edebileceği ve son bir yıl içinde büyük miktarda Bitcoin biriktiren şirketlere kalıcı zararlar verebileceği konusunda uyarıda bulundu. Burry, Bitcoin’in tamamen spekülatif bir varlık olduğunu ve altın ile diğer değerli metallere karşı değer kaybına karşı koruma sağlamakta başarısız olduğunu eleştirdi.

Bitcoin Fiyatı Nedir?

Bitcoin şu sıralar yüzde 7 civarında düşüşle 70 bin 900 dolar seviyelerinde işlem görmekte. Bunun yanı sıra, toplam kripto para piyasalarının büyüklüğü de yüzde 6,5’lik bir düşüşle 2,4 trilyon dolara gerilemiş durumda.

