Bitcoin Fiyatı Trump Beklentisiyle Yükseldi

ABD SEÇİMLERİ VE KRİPTO PARA PİYASASI

ABD’de başkanlık seçimlerinde oy sayımı sürerken, Bitcoin’in değeri Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın galip gelebileceği beklentisi doğrultusunda 75 bin doları aşarak tarihi bir zirveye ulaştı.

SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANIYOR

Associated Press’in (AP) aktardığı resmi olmayan verilere göre, Indiana, Kentucky, West Virginia, Florida, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Alabama, Arkansas, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Nebraska, Louisiana, Ohio, Texas, Missouri, Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois ve New York eyaletlerinde sonuçlar açıklandı. Bu verilere göre, ABD başkanlık seçiminde 50 eyaletin 27’sinde Cumhuriyetçi Partinin adayı Donald Trump 210 delege, rakibi olan Demokrat Partinin adayı Kamala Harris ise 112 delege elde etti.

TRUMP’IN GALİBİYET BEKLENTİSİ VE BITCOIN

Oy sayımının devam etmesi, Trump’ın kazanma ihtimaliyle Bitcoin’in fiyatındaki artışı gözler önüne seriyor. Coinmarketcap verilerine göre, bu kripto para biriminin değeri 75 bin 11 dolarla rekor kırarken, Türkiye saatiyle 06.30 itibarıyla 73 bin 886 dolardan işlem gördü. Ayrıca, ABD’deki 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 15 baz puan artışla yüzde 4,44’e yükseldi. Dolar endeksi de yüzde 1,5 artarak 10,95 seviyesine ulaştı.

TRUMP VE ELON MUSK’IN ETKİSİ

İlk sonuçların gelmesiyle birlikte Trump’ın medya şirketi Trump Media & Technology Group Corp. yüzde 25’ten fazla bir artış gösterdi. Trump’ın göreve gelmesi durumunda bakan veya danışman yapma sözü verdiği Elon Musk’ın Tesla hisseleri de yüzde 3’ten fazla değer kazandı.