Bitcoin’in Yıl Sonu Fiyatı Beklentisi

BITCOIN’DEKİ HAREKETLENME

En büyük ticaret hacmine sahip olan kripto para birimi Bitcoin, bugün itibarıyla 72 bin 685,7 dolara kadar ulaştı. Ancak şu an 803,3 dolarlık bir düşüş yaşayarak yüzde 1,12 kayıpla 71 bin 82,4 dolardan işlem görüyor. Ekimde 73 bin doları gören Bitcoin, mart ayında ise 74 bin dolar seviyesinde dalgalanma yaşadı. Ekonomistler, Bitcoin’in yıl sonunda 80 bin dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor.

SEÇİMLER VE PİYASA ETKİLERİ

Bitcoin’in ekim ayının başında 60 bin dolar seviyesinden 73 bin dolara çıkmasında, ABD seçimleri ve özellikle Donald Trump’ın desteği etkin rol oynadı. 5 Kasım’da gerçekleşecek seçimler sırasında Bitcoin’in dalgalanması bekleniyor. Piyasalardaki risk iştahı ve likidite sorunları da Bitcoin’in yükselişinde etkili faktörler arasında yer alıyor.

ETHEREUM’DA DURUM

Diğer büyük kripto para birimi Ethereum ise 128,75 dolarlık düşüşle yüzde 4,77 kayıpla 2 bin 569,95 dolardan işlem görüyor. Ethereum, daha önce 3 bin 568 dolara kadar yükselmişti.