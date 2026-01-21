Bitcoin Korku Ediyor: 90 Bin Doların Altında

bitcoin-korku-ediyor-90-bin-dolarin-altinda

Bitcoin, Japonya devlet tahvillleri piyasasındaki çöküşün etkisiyle, salı günü 90 bin dolar seviyesinin altına gerileyerek yatırımcıların riskli varlıkları panik halinde satmasına sebep oldu. Bitcoin’in 2026 yılına girerken belirlediği 87 bin 586 dolarlık seviyenin altına inip inmeyeceği merak ediliyor. Bu seviye kaybedilirse, yılın başından bu yana elde edilen tüm kazançların silinmesi olasılığı bulunuyor. Bitcoin, bu ayın başında 96 bin dolara kadar yükselerek, 100 bin dolara ulaşabileceği beklentilerini uyandırmıştı. Ancak salı günü yaşanan keskin satış baskısı ile birlikte piyasada ayı piyasasının hâkimiyet kazandığı gözlemleniyor. Fiyatın önümüzdeki iki hafta içerisinde 58 ile 62 bin dolar aralığına kadar düşebileceği öngörülüyor.

OPSIYON VERİLERİNE DAYALI ANALİZ

CoinDesk analisti, opsiyon verilerini referans alarak, Bitcoin’in haziran ayı sonuna kadar 80 bin doların altına düşme ihtimalinin yüzde 30 olduğunu ifade ediyor. Güncel verilere göre Bitcoin yaklaşık 88 bin 403 dolardan işlem görürken, Ether ise 3 bin doların altında işlem görüyor. Düşüş eğilimi, kripto para piyasasındaki “korku ve açgözlülük” endeksinin 31 seviyesine gerilemesine neden oldu; bu durum, yatırımcıların jeopolitik belirsizlikler karşısında daha temkinli davrandığını göstermekte. Endeks, Bitcoin’in 96 bin dolara yakın seyrettiği dönemde 61 seviyesine yükselip açgözlülük sinyalleri vermişti.

KRİPTO PİYASALARINDAKİ DÜŞÜŞ

Bitcoin, yaklaşık 89 bin dolarda denge sağlamaya çalışsa da, son 24 saat içinde yaşadığı yüzde 3,6’lık düşüşle aralık ayından bu yana en sert günlük kaybını yaşamış oldu. Ether ise 3 bin doların hemen altında yüzde 6,7 değer kaybıyla dikkat çekiyor. Ayrıca ABD borsalarında süregelen satışlar dikkat çekiyor. S&P 500 ve Nasdaq 100, 10 Ekim tarihinden bu yana en kötü günlerini yaşayarak yüzde 2’nin üzerinde düşüş kaydetti. Kripto şirketlerinin hisseleri de geniş çaplı düşüşler gösteriyor. Bitcoin’in en büyük kurumsal sahibi Strategy, yüzde 7,8; Ether’in en büyük hazinesi BitMine Immersion, ise yüzde 9,5 değer kaybetti. Ek olarak, kripto borsası Coinbase ve stablecoin ihraççısı Circle sırasıyla yüzde 5,5 ve yüzde 7,5 geriledi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Trump’ın Ekonomi Açıklamaları Dikkat Çekiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda katılımcılara hitap etti.
Gündem

F-15 Savaş Uçakları Ürdün’e İndi: Uçak Gemisi Yolda

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu'ya savaş uçakları ve bir uçak gemisi gönderdi. İlgili kaynaklar, Trump yönetiminin İran'a yönelik askeri alternatifleri değerlendiğini aktardı.
Gündem

Kocaeli’nde Yolcu Otobüsü Şarampole Yuvarlandı

Kocaeli Kartepe'de bir yolcu otobüsü şarampole devrildi; kazada birçok kişi yaralandı. İlk yardım, olay yerindeki vatandaşlar tarafından gerçekleştirildi.
Gündem

Kocaeli’nde Yolcu Otobüsü Şarampole Yuvarlandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada birçok kişi yaralanırken, ilk yardım vatandaşlar tarafından gerçekleştirildi.
Gündem

Beşiktaş Abraham İle Rekor Bonservisle Ayrılıyor

Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşiyor; Aston Villa, Tammy Abraham'ı transfer etti ve bonservis bedeli açıklandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.