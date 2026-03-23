Bitcoin Yükselişe Geçti: Trump’tan Ateşkes Sinyali

ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki enerji tesislerine ve enerji altyapısına yönelik saldırıların gerçekleştirilmesini beş gün ertelediğini duyurmasının ardından Bitcoin, Hazine tahvilleri ve hisse senedi vadeli işlemleri değer kazandı. En büyük kripto para birimi Bitcoin, yüzde 4,8 oranında artış göstererek 70 bin 800 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Diğer altcoinlerden Ethereum ve Solana da değer kazanmış durumda; Ethereum, yüzde 3,52 yükselerek 2 bin 143,08 dolara ulaştı.

TRUMP’TAN ATEŞKES SİNYALİ

Uzun süredir kara harekatı ve enerji tesislerinin yok edilmesi senaryolarını fiyatlayan küresel piyasalara, Trump’tan “ateşkes” sinyali geldi. Başkan, ABD ve İran heyetleri arasında Orta Doğu’daki düşmanlıkların tamamen sona erdirilmesine yönelik “derinlemesine ve yapıcı” görüşmelerin yapıldığını ifade ederek, orduya operasyonları durdurma talimatı verdiğini açıkladı.