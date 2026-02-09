Bitcoin Yüzde 12 Değer Kazandı: Yükseliş Kalıcı Olacak mı

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören birim olan Bitcoin, cuma günü 62 bin 822 dolardan başlayarak yaklaşık yüzde 12’lik bir artışla 70 bin 998 dolara yükseldi. Piyasa, geçen haftaki satış baskısının ardından denge arayışına girmişken, Bitcoin’de görülen bu yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor.

YÜKSELİŞİN GELECEĞİ

Ancak analistler, yaşanan bu artışın sürdürülebilir olup olmayacağına dair tedbirli olunması gerektiğini vurguluyor. Bitcoin, 62 bin dolardan 71 bin dolara kadar tırmanarak piyasa dinamiklerini sarsmış durumda. CoinGecko verilerine göre, Bitcoin’in son dönemdeki performansı, ABD’li yatırımcıların risk alma isteğindeki artışla paralel seyrediyor.

NEDENLERİ VE ETKİLERİ

Analistler, bu ani yükselişin esasen kısa pozisyonların kapatılarak güçlü bir teknik tepki oluşturmasından kaynaklandığını belirtiyor. Buna ek olarak, Bitcoin’in Ekim 2025’te 126 bin dolara kadar yükselebileceği öngörülüyor.