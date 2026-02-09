Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’e Suç Duyurusu

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) gerginlik devam ediyor. CHP, bir belediyeyi daha kaybetme noktasına geldi. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, dün akşam yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini açıkladı. Özarslan, istifa duyurusunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine hakaret ettiği iddialarına yer verdi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYOR

Bu gelişmenin ardından Özarslan, yeni bir adım atarak avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulundu. Özarslan’ın avukatı, Özgür Özel hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 106 ve 125. maddeleri çerçevesinde “tehdit ve hakaret” suçlaması ile suç duyurusunda bulundu.

GÖNDERİLEN MESAJLAR GÜNDEMDE

Özgür Özel tarafından Özarslan’a gönderildiği iddia edilen mesajların ekran görüntüleri, ülke genelinde geniş yankı uyandırdı ve Türkiye gündemine oturdu.