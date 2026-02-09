Hasbi Dede’ye Adli Kontrol Uygulandı

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede ifadesini verdi

TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, sosyal medya platformunda paylaştığı iddia edilen bir mesaj nedeniyle yapılan şikâyet üzerine Görele Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadesine çağrıldı. Dede, akşam saatlerinde adliyeye gelerek, savcılıktaki ifade işlemlerine katıldı.

Dede, tamamlanan savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Dede’yi tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Soruşturma kapsamında Başkan Dede’ye ait cep telefonlarına da inceleme yapılmak üzere el konulduğu bilgisi verildi.

ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Mahkeme çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlara kısa bir açıklama yapan Hasbi Dede, yaşanan süreçten ötürü üzüntü duyduğunu dile getirerek, “4 Nisan 2024’te burada hep birlikte mazbatamızı aldık. Bugün ise hakim karşısına çıktım. Sizleri mahcup ettiysem özür diliyorum. Ancak bundan sonra görevime daha güçlü bir şekilde devam edeceğim.” şeklinde konuştu.

GÖREVİME NAMUSUM VE HAYSİYETİM ÜZERİNE DEVAM EDECEĞİM

Dede, konuşmasında kendisine verilen görevin sorumluluğunu bildiğini aktararak, “Bu görevi 5 yıl boyunca namusum ve haysiyetim üzerine yemin ederek sürdüreceğim. Hizmet etmeye devam edeceğiz, bu süreçlerde dik duracağız.” ifadelerini kullandı. Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.