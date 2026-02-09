Ömer Danış’ın Sağlık Durumu Ciddiyetini Koruyor

omer-danis-in-saglik-durumu-ciddiyetini-koruyor

57 yaşındaki Ömer Danış’tan gelen gelişme hayranlarını derinden etkiledi. Diyabet hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gören ünlü sanatçı, İstanbul’da yer alan özel bir hastanede yoğun bakıma alındı. Sanatçının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sağlık durumunun ciddi olduğu vurgulandı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Ömer Danış’ın Instagram hesabında, sevenlerinin merak ettiği son sağlık durumu hakkında bir güncelleme paylaşıldı. Hastanede süren tedavi sürecine dair yapılan son açıklamada, “Kıymetli dostlar, arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Ömer Bey’in kanı toparladı, değerleri yükselmeye başladı. Tedavisi devam ediyor, doktorlarımız yakından takip ediyor. Şu an için kan ihtiyacı kalmamıştır. İhtiyaç olması halinde tekrar paylaşım yapacağız. Kan vermek için gelip çeşitli sebeplerle veremeyen ama desteğini, iyi niyetini ve dualarını esirgemeyen herkese ayrıca teşekkür ederim. İlginiz bizim için çok kıymetli sağ olun var olun” ifadeleri kullanıldı.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Danış’a sosyal medya üzerinden takipçilerinden çok sayıda geçmiş olsun dilekleri iletildi. Hayranları, sanatçının sağlık durumu ile yakından ilgilenmeye devam ediyor.

