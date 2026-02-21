Bitcoin Zirvesi Beklentileri Zayıflıyor: Kripto Piyasasında Duyarlılık Nötr Seviyeye Geriledi

Kripto para piyasasının lideri Bitcoin’de (BTC) tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşma beklentileri giderek zayıflıyor. Kripto analiz platformu Santiment, piyasalardaki aşırı iyimserlikteki geri çekilmenin “olumlu” bir gelişme olduğuna dikkat çekti. Şirketin raporuna göre, Bitcoin’in 150 bin ila 200 bin dolar aralığına yükselebileceği yönündeki beklentiler belirgin şekilde azalmış durumda. 67.700 dolara gerileyen Bitcoin için 50 bin ila 100 bin seviyelerine yönelik beklentilerin de gündemden düştüğü ifade ediliyor.

Yüksek Beklentiler Düşüş Gösteriyor

Santiment, FOMO (fırsatı kaçırma korkusu) ve ‘Lambo’ temalı aşırı iyimser söylemlerin azalmasının aslında sağlıklı bir piyasa göstergesi olduğunu vurguladı. Şirket, büyük yatırımcıların değil, perakende yatırımcıdaki aşırı coşkunun zayıfladığına dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl, Bitcoin’in 2025 yılına kadar 250 bin dolara ulaşacağına dair iddialarda bulunan Arthur Hayes ve Tom Lee gibi önde gelen isimlerin öngörüleriyle ilgili mevcut durum, Bitcoin’in ekim ayında 126 bin 100 dolara kadar yükselmesinin ardından başladığı seviyenin altında kapanmasıyla sonuçlandı.

Bitcoin Duyarlılığı Nötr Bölgeden Geriliyor

Yeni yılın ilk günlerinde devam eden satış baskısı sonucu, 6 Şubat’ta Bitcoin, 60 bin dolara kadar geriledi. Şu anda, haberin yayımlandığı esnada CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin’in değeri 67 bin 847 dolar olarak kaydedilmekte. Santiment, sosyal medya yorumlarındaki boğa-ayı oranına dayanarak Bitcoin duyarlılığının “aşırı kötümserlikten” çıkarak “nötr bölgeye” yükseldiğini belirtti. Ancak bu durumun yatırımcıların karar verme süreçlerini zorlaştırabileceği uyarısı yapıldı.

Korku Endeksi Yüksek Seviyede

Diğer taraftan, yatırımcıların hâlâ tedirgin olduğuna işaret eden önemli veriler mevcut. Kripto piyasasının genel ruh halini ölçen Crypto Fear & Greed Index, cumartesi günü 8 puanla “Aşırı Korku” bölgesinde kalmayı başardı. Bu durum yatırımcıların piyasaya karşı son derece temkinli davranmaya devam ettiğini gösteriyor. Santiment, Bitcoin ağındaki temel kullanım göstergelerinin de uyarı sinyalleri verdiğini ifade etti. İşlem hacmi, aktif adres sayısı ve ağ büyümesi gibi metriklerin sürekli bir gerileme yaşadığı belirtildi.

Piyasa Hareketsizliği Uzun Sürebilir

Bu verilerin, ağın daha az kullanıldığını gösterdiği ve kısa vadede kesin bir düşüş sinyali vermese de yatırımcıların bekle-gör pozisyonunu sürdürdüğünü ortaya koyduğu ifade ediliyor. Uzman görüşlerine göre, piyasada gerçek bir genişlemenin gerçekleşmesi, kullanıcı katılımının ve ağ üzerindeki aktivitenin artış göstermesi ile mümkün olabileceği değerlendirmeleri yapıldı. Mevcut tablo ise yatırımcıların güçlü bir yön konusunda henüz net bir görüş oluşturamadığını göstermekte.