Biyolojik Çeşitliliği Tahrip Edenlere Cezalar Artırıldı

biyolojik-cesitliligi-tahrip-edenlere-cezalar-artirildi

Tarım ve Orman Bakanlığının konuyla ilgili tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ, Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesindeki hüküm doğrultusunda aykırılık hallerinde uygulanacak idari para cezalarının, bu yıl için yüzde 25,49 oranında yeniden değerlenmesiyle artırıldığını duyurdu.

CEZALARDA YÜKSELTME

Bu kapsamda, Kanun’da belirtilen kurallara karşı davranan bireylere yönelik 699 bin 245 lira idari para cezası uygulanacak. Bu ceza, biyolojik çeşitliliği tahrip edenler ile sulak alanlarının koruma ve kullanım usulü ile esaslarına aykırı hareket edenler, nesli tehlike altında olan veya nadir bulunan bitki ve hayvan türlerinin korunmasıyla ilgili kurallara uymayanlar için geçerli olacak.

UYGULAMA TARİHİ

Sulak alanların doldurulması ve kurutulması gibi yollarla arazi kazanma girişimlerinde bulunanlara uygulanan ceza miktarı ise, 3 milyon 496 bin 768 lira olarak belirlenmiş durumda. Bu ceza miktarları, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

2026 Yılında Plastik Poşet Ücreti 1 Lira Olacak

Plastik poşet ücretleri, 2026'dan itibaren 1 lira olarak belirlendi. Çevre ve iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir adım atıldı.
Gündem

Kar Ve Tipi Nedeniyle Doğu Anadolu’da Ulaşım Aksadı

Ülke genelinde soğuk hava ve kar yağışı, şehirlerde yaşamı aksattı. Kars, Ağrı, Iğdır ve Van gibi yerlerde vatandaşlar zorluklar yaşadı. Kar manzaraları dikkat çekiyor.
Gündem

Kuvvetli Kar Yağışı Ve Rüzgar Uyarısı Geldi

Soğuk hava ve kar yağışı Türkiye genelinde devam edecek. Meteoroloji, 10 il için kar yağışı uyarısı yaptı. Ayrıntılar ise günlük hava tahmin raporunda yer aldı.
Gündem

İstanbul’da Alkollü Sürücünün Dehşet Verici Kazası

Sultanbeyli'de alkollü sürücünün neden olduğu trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Gündem

Silah Ve Uyuşturucu Ticareti Yapan 16 Şüpheli Yakalandı

Ankara'da düzenlenen operasyonda silah ve uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik 16 kişi gözaltına alındı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.