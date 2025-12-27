Biyolojik Çeşitliliği Tahrip Edenlere Cezalar Artırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığının konuyla ilgili tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ, Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesindeki hüküm doğrultusunda aykırılık hallerinde uygulanacak idari para cezalarının, bu yıl için yüzde 25,49 oranında yeniden değerlenmesiyle artırıldığını duyurdu.

CEZALARDA YÜKSELTME

Bu kapsamda, Kanun’da belirtilen kurallara karşı davranan bireylere yönelik 699 bin 245 lira idari para cezası uygulanacak. Bu ceza, biyolojik çeşitliliği tahrip edenler ile sulak alanlarının koruma ve kullanım usulü ile esaslarına aykırı hareket edenler, nesli tehlike altında olan veya nadir bulunan bitki ve hayvan türlerinin korunmasıyla ilgili kurallara uymayanlar için geçerli olacak.

UYGULAMA TARİHİ

Sulak alanların doldurulması ve kurutulması gibi yollarla arazi kazanma girişimlerinde bulunanlara uygulanan ceza miktarı ise, 3 milyon 496 bin 768 lira olarak belirlenmiş durumda. Bu ceza miktarları, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.