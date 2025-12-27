Kahramanmaraş Depremi Sonrası İnşaat Seferberliği Tamamlandı

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinin ardından başlatılan inşa seferberliği sona ermek üzere. Deprem bölgesinde toplam 455 bin 357 konut ve iş yerinin inşası tamamlandı. Doğuş Grubu tarafından Hatay Valiliği ile birlikte yeniden inşa edilen Hatay Meclis Binası ile aslına uygun olarak yapılan Habib-i Neccar Camii, bugün açılışını gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’da “455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni”nde önemli açıklamalarda bulundu.

SÖZLERİMİZİ TUTMANIN GURURU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Depremin etkilediği 11 ilimizde yapımı tamamlanan 455 bininci afet konutunu hak sahibi kardeşlerimize teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Hatay’ın bize duyduğu güveni boşa çıkarmamak için gece gündüz çalıştık. Yaralarımızı sabır ve şefkatle, tüm dünyaya örnek olacak dayanışmayla beraberce sardık. Bugün alnımız ak, başımız dik bir şekilde sizin karşınızdayız. Sözlerimizi tutmanın onuru kıvancı ile sizin ve aziz milletimizin huzurundayız.” şeklinde konuştu.

SABOTAJLARA RAĞMEN BİR ARADA DURDUK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Siz bize güvendiniz, inandınız, oylarınızla bize destek oldunuz. Biz de size layık olmak adına ne gerekiyorsa yaptık. Zorlukları birlikte aştık, yaralarımızı sabırla, şefkatle ve tüm dünyaya örnek olacak bir dayanışma ile beraberce sardık. 23 yıl boyunca emanetine hıyanet etmedik, size ve milletimize mahcup olmadık. Tüm sabotaj girişimlerine rağmen sizden aldığımız güçle bugünlere gelmeyi başardık.” dedi.

MUHALEFETE CEVAP

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti eleştirerek, “Hatırlarsanız 6 Şubat’ta insanımız acı içindeyken buralara gelip ahkam kesenler vardı. Seçimlerde bedava ev sözü verenler vardı. Afetzedelerimizin üzüntüsünü içtenlikle paylaşmak yerine deprem turisti gibi ortalıkta dolananlar vardı. Yalan haberlerle ortalığı karıştırmaya çalışan provokatörler vardı.” ifadelerine yer verdi.

YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ

Erdoğan, “Biz yaraları sarmak için ter dökerken yüzyılın felaketini istismar eden vicdansızlar vardı. Sırf oy vermedi diye depremzedelerimize hakaret edenler vardı. Şimdi hiçbir ortalıkta yok, deprem turistleri veya evleri mültecilere verecek diyenler yok. Devlet ile milleti karşı karşıya getirmeye çalışanların hiçbiri yok. Biz buradayız, sizlerle beraberiz. Sizi asla yalnız bırakmayacağız.” dedi.

DEPREMİN MALİ AĞIRLIĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 milyon vatandaşın deprem felaketinden etkilendiğini belirterek, “Binlerce binamız yıkıldı ve 150 milyar doları aşan ağır bir faturayla karşılaştık. Endişeye asla kapılmadık. Devlet olarak, depremin ilk dakikalarından itibaren harekete geçtik. Depremzedelerimizin imdadına koştuk.” ifadelerinin altını çizdi.