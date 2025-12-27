İstanbul’da Yılbaşı Ulaşımı Ücretsiz Olacak

istanbul-da-yilbasi-ulasimi-ucretsiz-olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) gelen açıklamada, yılbaşı kutlamalarının daha güvenli, düzenli ve keyifli geçmesi için kapsamlı tedbirler alındığı belirtildi. Açıklamada, toplu ulaşımda ek seferler düzenlenerek, ücretsiz hizmet sunulacağı, zabıta, itfaiye ve acil durum ekiplerinin ise hazır bekleyeceği ifade edildi. Yeni yılın ilk resmi tatil günü olan 1 Ocak’ta belediyeye ait toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olarak hizmet vereceği vurgulandı. Yılbaşı gecesi mevcut sefer planına ek olarak otobüs hatlarında 370, metrobüste ise 310 olmak üzere toplamda 680 ek seferin düzenleneceği iletildi. Ayrıca, yolculuk taleplerine göre merkezi noktalarda yedek araçların da bulundurulacağı belirtildi.

METROLAR 24 SAAT HİZMET VERECEK

“31 Aralık 2025’i 1 Ocak 2026’ya bağlayan gece, Metro İstanbul’a bağlı M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Bakırköy-Kayaşehir, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller, M9 Bahriye-Olimpiyat hatları 24 saat kesintisiz çalışacak.” Bunun yanı sıra, T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescidi Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvayı ile F1 Taksim-Kabataş, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatlarının da 1 Ocak saat 02.00’ye kadar seferlerine devam edeceği kaydedildi. Şehir Hatları’nın ise 31 Aralık yılı dolayısıyla yolcu yoğunluğuna bağlı olarak ek sefer düzenleyeceği açıklandı.

DENETİMLER ARTIRILACAK

Açıklamada, Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın 31 Aralık akşamından 1 Ocak sabahına kadar kent genelinde geniş kapsamlı denetim ve tedbirler uygulayacağı, uygunsuzluk tespit edilmesi halinde idari işlem yapılacağı da vurgulandı. İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın yangınlar ve tehlikeli durumlara karşı hazırda bulunacağı, acil yardım ve cankurtarma ekiplerinin sağlık istasyonlarında yeterli personel ve ambulans ile yılbaşı süresince hizmet sunacağı aktarıldı. Ayrıca, 1 Ocak 2026 günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro hattının ücretsiz olacağı bildirildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

2026 Yılında Plastik Poşet Ücreti 1 Lira Olacak

Plastik poşet ücretleri, 2026'dan itibaren 1 lira olarak belirlendi. Çevre ve iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir adım atıldı.
Gündem

Kar Ve Tipi Nedeniyle Doğu Anadolu’da Ulaşım Aksadı

Ülke genelinde soğuk hava ve kar yağışı, şehirlerde yaşamı aksattı. Kars, Ağrı, Iğdır ve Van gibi yerlerde vatandaşlar zorluklar yaşadı. Kar manzaraları dikkat çekiyor.
Gündem

Kuvvetli Kar Yağışı Ve Rüzgar Uyarısı Geldi

Soğuk hava ve kar yağışı Türkiye genelinde devam edecek. Meteoroloji, 10 il için kar yağışı uyarısı yaptı. Ayrıntılar ise günlük hava tahmin raporunda yer aldı.
Gündem

İstanbul’da Alkollü Sürücünün Dehşet Verici Kazası

Sultanbeyli'de alkollü sürücünün neden olduğu trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Gündem

Silah Ve Uyuşturucu Ticareti Yapan 16 Şüpheli Yakalandı

Ankara'da düzenlenen operasyonda silah ve uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik 16 kişi gözaltına alındı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.