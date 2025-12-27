İstanbul’da Yılbaşı Ulaşımı Ücretsiz Olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) gelen açıklamada, yılbaşı kutlamalarının daha güvenli, düzenli ve keyifli geçmesi için kapsamlı tedbirler alındığı belirtildi. Açıklamada, toplu ulaşımda ek seferler düzenlenerek, ücretsiz hizmet sunulacağı, zabıta, itfaiye ve acil durum ekiplerinin ise hazır bekleyeceği ifade edildi. Yeni yılın ilk resmi tatil günü olan 1 Ocak’ta belediyeye ait toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olarak hizmet vereceği vurgulandı. Yılbaşı gecesi mevcut sefer planına ek olarak otobüs hatlarında 370, metrobüste ise 310 olmak üzere toplamda 680 ek seferin düzenleneceği iletildi. Ayrıca, yolculuk taleplerine göre merkezi noktalarda yedek araçların da bulundurulacağı belirtildi.

METROLAR 24 SAAT HİZMET VERECEK

“31 Aralık 2025’i 1 Ocak 2026’ya bağlayan gece, Metro İstanbul’a bağlı M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Bakırköy-Kayaşehir, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller, M9 Bahriye-Olimpiyat hatları 24 saat kesintisiz çalışacak.” Bunun yanı sıra, T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescidi Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvayı ile F1 Taksim-Kabataş, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatlarının da 1 Ocak saat 02.00’ye kadar seferlerine devam edeceği kaydedildi. Şehir Hatları’nın ise 31 Aralık yılı dolayısıyla yolcu yoğunluğuna bağlı olarak ek sefer düzenleyeceği açıklandı.

DENETİMLER ARTIRILACAK

Açıklamada, Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın 31 Aralık akşamından 1 Ocak sabahına kadar kent genelinde geniş kapsamlı denetim ve tedbirler uygulayacağı, uygunsuzluk tespit edilmesi halinde idari işlem yapılacağı da vurgulandı. İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın yangınlar ve tehlikeli durumlara karşı hazırda bulunacağı, acil yardım ve cankurtarma ekiplerinin sağlık istasyonlarında yeterli personel ve ambulans ile yılbaşı süresince hizmet sunacağı aktarıldı. Ayrıca, 1 Ocak 2026 günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro hattının ücretsiz olacağı bildirildi.