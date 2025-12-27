Biyolojik Çeşitliliği Tahrip Edenlere Cezalar Arttı

Tarım ve Orman Bakanlığının tebliği yayımlandı

Tebliğ ile ceza oranları artırılıyor

Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğe göre, Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesinin ilgili hükümleri doğrultusunda, bu yıl için belirlenen yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 çerçevesinde aykırılık hallerinde uygulanacak idari para cezaları artırılıyor.

Biyolojik çeşitliliği tahrip edenler yüksek ceza ödeyecek

Bu düzenlemeye kılavuzluk eden hükümlere aykırı hareket edenler, biyolojik çeşitliliği tehdit eden davranışlarda bulunarak sulak alanların koruma ve kullanım esaslarına uymayanlar ile nesli tehdit altındaki yaşam formlarına ve nadir türlerin korunmasına ilişkin hükümlere karşı gelenlere 699 bin 245 lira idari para cezası uygulanacak.

Celaların yeni oranı 2026’dan itibaren geçerli olacak

Sulak alanların doldurulması veya kurutulması yoluyla arazi kazanmaya çalışanlara verilecek ceza miktarı ise 3 milyon 496 bin 768 lira olarak belirlenmiş durumda. Bu ceza oranları, 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek.