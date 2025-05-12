“Biz Bu Ülkenin Vatandaşıyız.”

TÜRKİYE TERÖRÜN SON BULMASIYLA YENİ BİR DÖNEME GİRİYOR

Türkiye, son zamanlarda terör olaylarının azalmasıyla birlikte yeni bir dönem başlatıyor. Uzun yıllardır süren terör sorununa karşı önemli bir adım atıldı. PKK, 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği 12. Kongresinde aldığı kararla kendini feshettiğini açıkladı. Bu gelişme, özellikle Diyarbakır’da halk arasında barış dolu bir atmosferin oluşmasına neden oldu.

Diyarbakır’daki vatandaşlar ve esnaf, bu süreci olumlu buluyor. Abdullah Emre Soygan isimli bir vatandaş, Türk ve Kürtlerin her zaman kardeş olduğunu belirterek, “İyi karşılıyorum çünkü artık bu ülkede savaş olmasın. İnsanlar ölmesin, anneler ağlamasın. Kan dökülmeye gerek yok. Sonuçta hepimiz bu ülkenin vatandaşlarıyız.” diyerek düşüncelerini paylaştı.

Ramazan Karadağ ise bu kararın geç kalınmış bir gelişme olduğunu ifade ederek, “Çok şükür oldu ve bitti. Milletteki mutluluğu ve sevinci ortadadır. Geç kalınmış ama gereken bir şeydi. Hepimiz bu işten bezdik. Bu süreçte hepimizin beklentileri var. Yatırımlar da olacak. Önceden buraya millet gelmeye korkuyordu.” diye konuştu.

Esnaf Şahin Elaltunkara, “Terörsüz Türkiye’nin 30 yıl önce olması gerekiyordu” diye belirtirken, bu sürecin insanlara fayda sağlayacağını söyledi. Elaltunkara, “Keşke 30 yıl önce olsaydı, keşke hiç olmasaydı. Artık kimse ölmesin, herkes güllük, gülistanlık yaşasın.” dedi.

Esnaf Nedim Aba, silahların bırakılmasıyla birlikte daha fazla turist geleceğini belirtti. “Şehrimiz daha çok gelişecek ve sanayi bakımından da ilerleme kaydedeceğiz. Gelsinler, bizi tanısınlar. Misafirperverliğimiz en üst seviyede, buraya gelen herkes pişman olmuyor.” ifadeleri ile gelecek için umut dolu bir mesaj verdi. Abdullah Meşe ise, ölümlerin sona ermesini ve huzurlu bir ortamın sağlanmasını istedi. “Turistler son zamanlarda fazlaca geliyordu, artık daha rahat gelecekler” diyerek düşüncelerini sona erdirdi.