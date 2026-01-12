Bizz@Kampüs 15 Yaşında GODIVA İçin Yenilikçilik Yarışması Açıyor

Her yıl farklı bir pladis markası için gençlerin pazarlama temalı stratejiler geliştirdiği bizz@kampüs, 15. yılında global premium çikolata markası GODIVA’nın yaratıcılık odağı haline geldi. Üniversitelerin 3. ve 4. sınıf ile yüksek lisans öğrencilerinin katılımına açık olan bu yarışmada gençler, “Fikirlerinle Işılda” sloganıyla GODIVA için yenilikçi pazarlama projeleri üretecek.

YARŞMAŞMA BAŞVURULARI SÜRÜYOR

2-3 kişiden oluşan takımların yarışacağı bizz@kampüs için başvurular, 12 Ocak-9 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılabilecek. Başvurular www.bizzkampus.com/tr adresinden alınacak. Katılım koşullarını karşılayan takımlar, belirtilen tarihe kadar sunumlarını iletebilecek. Bu aşamayı geçmeyi başaran ilk 50 takım, projelerini geliştirecekleri yeni bir sunumla yarışma sürecine devam edecek. Değerlendirme sonucunda ilk 10 takım finale yükselecek ve finalde jüri üyelerine sunum yapacak olan takımlardan ilk 3’ü ödüllendirilecek. Yarışmada birinciliği elde eden takım 125 bin TL, ikincilik derecesini kazanan takım 100 bin TL, üçüncülük ödülünü alan takım ise 75 bin TL ile ödüllendirilecek. Aynı zamanda dereceye giren takımlar uzun dönem staj hakkı da elde edecek.

GENÇLERE UYGULAMALI DENEYİM SUNULUYOR

pladis TURCA İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Eylem Özgür, bizz@kampüs ile gençlerin stratejik düşünme, yaratıcı fikir geliştirme, sunum yapma, ikna etme ve planlama becerileri alanında uygulamalı deneyim kazandıklarını belirtti. Özgür, “bizz@kampüs, gençlerin iş dünyasını tanıma fırsatı bulduğu ve kendilerini farklı yönleriyle ifade edebildiği bir gelişim alanıdır. Takım çalışması, yaratıcı düşünme, fikir savunma ve planlama gibi birçok yetkinliği bu süreçte birebir deneyimleme şansı buluyorlar. Bu yıl GODIVA gibi ilham verici bir marka ile çalışacak olmalarının, gençlerin bakış açılarını genişleteceğine ve vizyonlarına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Onların bu yolculukta aldıkları ilhamla hayallerine cesaretle yönelmelerini ve geleceğe umutla bakmalarını diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

PAZARLAMA FAALİYETLERİNE DEĞER KATIYOR

pladis TURCA CMO’su Mustafa Kabakçı, pazarlama faaliyetlerinin markalara uzun vadeli değer kattığını belirterek bizz@kampüs’ün bu sürece önemli bir katkı sağladığını ifade etti. Kabakçı, “Pazarlama artık yalnızca ürünü tanıtmakla sınırlı değil; içgörülerden yola çıkarak anlam, duygu ve deneyim tasarlamayı gerektiriyor. bizz@kampüs, gençlerin bu perspektifi bir marka problemi üzerinde deneyimleyebildikleri çok değerli bir platformdur. GODIVA gibi global ölçekte güçlü bir marka ile çalışmak, stratejik düşünmenin, hikâye anlatımının ve deneyim tasarımının pazarlamadaki somut karşılığını ortaya koyuyor. Gençlerin cesur fikirlerinin marka yönetimi deneyimi ile buluşmasının, hem onlar hem de sektörümüz için büyük bir değer taşıdığını düşünüyorum.” şeklinde konuştu.