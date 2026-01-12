Diaz-Canel Trump’a Küba’nın Bağımsızlığı Mesajı Verdi

Diaz-Canel’in ABD merkezli X şirketi üzerinden Trump’a tepkisi

Küba Lideri Miguel Diaz-Canel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda, eski Başkan Donald Trump’ın Havana yönetimine yönelik yaptığı “geç olmadan anlaşma yapmaları” çağrısına cevap verdi. Diaz-Canel, Küba’nın “saldırgan” bir ülke olmadığını vurgulayarak, 66 yıldır ABD’nin saldırılarına maruz kaldıklarını belirtti. “Küba özgür, bağımsız ve egemen bir ülkedir. Kimse bize ne yapacağımızı dikte edemez.” ifadeleriyle durumu net bir şekilde ortaya koydu.

Küba halkının vatanını son damlasına kadar savunma azmi

Diaz-Canel, Küba halkının vatanını “kanının son damlasına kadar” savunmaya hazır olduğunu da dile getirerek, kimsenin ülkeyi tehdit edemeyeceğini kaydetti. Trump, 11 Ocak’ta yaptığı paylaşımda, Küba’nın Venezuela’dan büyük miktarda petrol ve parayla yaşadığını iddia etmişti. Trump, Küba’nın aldıkları karşılığında Venezuela’ya “güvenlik hizmeti” sunduğunu ama bunun artık sona erdiğini öne sürdü. “O Kübalıların çoğu geçen haftaki ABD saldırısında öldü.” şeklindeki açıklaması dikkat çekti. Ayrıca, “Venezuela artık dünyanın açık ara en güçlü ordusu olan ABD’nin korumasına sahip. Artık Küba’ya hiç petrol ya da para gitmeyecek. Onlara çok geç olmadan anlaşma yapmalarını şiddetle öneriyorum.” ifadelerini kullandı.

Venezuela’daki saldırı iddiaları ve uluslararası tepkiler

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta 3 Ocak’ta sabah saatlerinde patlama ve uçak seslerinin duyulmasının ardından, Venezuela yönetimi ABD’yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemeyle suçladı. ABD Başkanı Trump, Maduro’ya karşı büyük çaplı bir saldırı gerçekleştirildiğini belirtirken, Maduro ve eşinin ülke dışına çıkarıldığını açıkladı. Trump’ın yanı sıra, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ciddi suçlamalarda bulunulduğunu ifade etti. Venezuela yönetimi, bu durumu kınamak için uluslararası topluma çağrıda bulunurken, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, bazıları ABD’ye destek veren açıklamalarda bulundu.

Rodriguez Meclis’te yemin etti

ABD’nin Venezuela’ya hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Maduro’yu alıkoymasının ardından, yardımcısı Delcy Rodriguez, 5 Ocak’ta Meclis’te yemin ederek Geçici Devlet Başkanlığı görevini üstlendi. Rodriguez, “ABD’de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanımız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores’in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum.” sözleriyle durumu ifade etti.