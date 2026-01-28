Blok3 Şarkıları Spotify’dan Ani Olarak Kaldırıldı

Rap müziğinin son zamanlarda dikkat çeken isimlerinden Blok3’ün, popüler parçalarından “Kusura Bakma”nın da bulunduğu birçok eserinin Spotify’dan aniden kaldırılması, müzik sektörü ve sosyal medyada yankı uyandırdı. Blok3, bu olayla ilgili yaptığı açıklamada sert ifadeler kullanarak, şarkılarının platformdan silinmesini bilinçli bir müdahale olarak nitelendirdi.

ŞARKILARIN DİNLENME RAKAMLARI YÜKSEK

Blok3, “Git”, “Napıyosun Mesela?”, “Kusura Bakma”, “Sevmeyi Denemedin”, “Aklına Ben Gelicem”, “Yaptırıcaz Tırnaklarını” ve “Güzel ve İddialı” gibi parçaları ile Spotify platformunda 150 ila 200 milyon dinlenme sayısına ulaşarak, 2025 yılına damga vuran sanatçılar arasında yer aldı.

MÜZİKTE ZİRVEYE OTURDU

Son dönemde müzik kariyeri ve açıklamaları ile sıkça gündeme gelen Blok3, 2025 Spotify Wrapped Türkiye verilerine göre yılın en çok dinlenen sanatçısı unvanını kazandı. Sanatçının “Sevmeyi Denemedin” adlı eseri ise Türkiye genelinde yılın en çok dinlenen şarkısı olma başarısını gösterdi. Kısa bir süre önce, Blok3’ün, özellikle “Kusura Bakma” parçası da dahil olmak üzere birçok eserinin Spotify’dan erişime kapatıldığı ortaya çıktı.

HUKUKİ MÜCADELE GELİYOR

Durumun farkına varan rapçi, sosyal medya üzerinden tepkisini dile getirdi. Açıklamasında, “Benimle uğraşacaksınız ha? Obsesif albümü tamamen kaldırılmış. Onun harici 5 tane daha şarkım kaldırılmış. Benim mailimi çalmışlar galiba. Araştırdığım kadarıyla böyle bir şey duydum. Bu işin arkasında kim var kim yok çıkacak.” ifadelerini kullandı. Sanatçı, ayrıca süreci yargıya taşıyacağını belirterek, “Mahkeme sürecinde herkes bedelini ödeyecek” sözleriyle hukuki sürecin habercisi oldu.