Gazze’de Kışa Rağmen Çocuklar Hayatını Kaybediyor

İsrail, Gazze’de ateşkese ikna oldu fakat yardım girişlerine kısıtlama getiriyor. Gazze’deki masumlar bu kış, donarak hayatlarını kaybediyor. İsrail’in Gazze Şeridi üzerindeki ablukası ve insani yardımları engellemesi sebebiyle, soğuk kış koşulları bölgede can kayıplarını artırıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaptığı açıklamada, kış mevsiminin başlangıcından bu yana toplam 10 çocuğun hipotermi nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

10 ÇOCUK SOĞUKTAN HAYATINI KAYBETTİ

DSÖ’nün sosyal medya üzerinden paylaştığı bilgilere göre, kışın başlamasından itibaren Gazze’de 10 çocuk hipotermi sebebiyle hayatını kaybetmiş durumda. Soğuk hava ve şiddetli yağmurların etkisiyle yetersiz yalıtımlı, derme çatma yapılarda yaşayan çocuklar ve aileler, bu olumsuz hava koşullarından ciddi bir şekilde etkileniyor ve aşırı risk altında kalıyor.

AĞIR VAKA SAYISI ARTIŞ GÖSTERİYOR

Kış koşullarıyla birlikte, aşırı kalabalık ve yetersiz su ile sanitasyon sorunlarının birleşmesi hastalık salgınlarının riskini artırıyor. DSÖ, paylaştığı bilgide akut solunum yolu enfeksiyonu teşhisi konulan ve yoğun bakım ünitesinde yatış gerektiren ağır vakaların sayısının yükseldiğini vurguladı. Bu bağlamda, DSÖ’nün Gazze Şeridi genelinde sürekli ve engelsiz tıbbi erişim sağlanması yanı sıra temel tıbbi malzeme, ekipman ve kış dönemi için hazırlık ile barınma malzemelerinin zamanında bölgeye ulaşması çağrısını yineledi.