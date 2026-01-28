Blok3’ün Spotify’dan Kaldırılan Şarkıları İçin Açıklama Geldi

Rap müziğin öne çıkan isimlerinden biri olan Blok3, aralarında büyük ilgi gören “Kusura Bakma”nın da bulunduğu birçok parçasının Spotify’dan aniden kaldırıldığını duyurdu. Bu gelişme, müzik dünyasında ve sosyal medya platformlarında büyük etki yarattı. Blok3, konuyla ilgili yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı ve şarkıların platformdan silinmesini bilinçli bir müdahale olarak nitelendirdi.

ŞARKILARIYLA DİNLENME REKORLARI KIRDI

Blok3, “Git”, “Napıyosun Mesela?”, “Kusura Bakma”, “Sevmeyi Denemedin”, “Aklına Ben Gelicem”, “Yaptırıcaz Tırnaklarını” ve “Güzel ve İddialı” gibi parçalarıyla Spotify’da 150 ila 200 milyon dinlenme rakamlarına ulaşarak 2025 yılına damgasını vuran sanatçılar arasında yer almıştı. Ayrıca, sanatçı, 2025 Spotify Wrapped Türkiye verilerine göre yılın en çok dinlenen sanatçısı olarak öne çıkarken, “Sevmeyi Denemedin” parçası da yılın en çok dinlenen şarkısı unvanına sahip oldu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖSTERDİ

Bir süre sonra başta “Kusura Bakma” olmak üzere birçok şarkısının Spotify’dan kaldırıldığını fark eden Blok3, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda tepkisini gösterdi. Açıklamasında, “Benimle uğraşacaksınız ha? Obsesif albümü tamamen kaldırılmış. Onun dışında 5 tane daha şarkım kaldırılmış. Benim mailimi çalmışlar galiba. Araştırdığım kadarıyla böyle bir şey duydum. Bu işin arkasında kim var kim yok çıkacak” ifadelerine yer verdi.

HUKUKİ MÜCADELE BAŞLATACAK

Sanatçı, açıklamasının devamında durumu yargıya taşıyacağını vurguladı ve “Mahkeme sürecinde herkes bedelini ödeyecek” sözleriyle hukuki bir mücadelenin başlayacağının sinyalini verdi.