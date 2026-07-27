YÖK Başkanı Kontenjan Planlamasını Açıkladı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretim kontenjan planlamasını Türkiye’nin kalkınma hedefleri, iş gücü piyasasının ihtiyaçları ve stratejik sektörlerin talepleri doğrultusunda yaptıklarını bildirdi. Mezun arzının yüksek olduğu alanlarda dengeli planlama anlayışı benimsediklerini belirtti. Geleceğin mesleklerine yönelik alanlarda kapasite artışı gerçekleştiriyorlar.

OSB-MYO KONTENJANLARI YÜZDE 41 ARTIRILDI

Özvar, kontenjan planlamasının sonuçlarının bilişim ve teknoloji alanlarında açıkça görüldüğünü söyledi. Ön lisans programlarında bilişim teknolojileri kontenjanları yaklaşık yüzde 48 arttı. OSB-MYO kontenjanları ise yaklaşık yüzde 41 oranında yükseldi.

SİBER GÜVENLİK KAPASİTESİ 16 KAT BÜYÜDÜ

En dikkat çekici artış siber güvenlik alanında yaşandı. Bu alandaki eğitim kapasitesi yaklaşık 16 kat büyüdü. Özvar, artışın yüzde bin 520 seviyesine ulaştığını söyledi.

BİLİŞİM ALANINDA ÜÇ YILDA YÜZDE 31 ARTIŞ

Lisans programlarında bilgisayar ve bilişim bilimleri kontenjanları son üç yılda yüzde 31 arttı. Bu artış yazılım, yapay zeka ve veri bilimi ihtiyacından kaynaklandı. Özel yetenek sınavıyla alan programların kontenjanı yüzde 11, spor bilimleri fakülteleri yüzde 34, sanat ve tasarım fakülteleri ise son 4 yılda yüzde 16 artırıldı.

TIP VE ZİRAAT KONTENJANLARI SINIRLI ARTTI

Stratejik alanlarda dengeli planlama benimsendi. Tıp fakülteleri kontenjanlarında yüzde 2,8 artış yapıldı. Ziraat, tarım ve hayvancılık alanlarında ise yüzde 1,6 oranında sınırlı bir artış gerçekleşti.

GENÇLER GELECEĞİN MESLEKLERİNE HAZIRLANIYOR

Özvar, kontenjan planlamasının amacının sadece öğrenci yerleştirmek olmadığını vurguladı. Yükseköğretim kapasitesini ihtiyaç duyulan alanlara yönlendiriyorlar. Gençleri geleceğin mesleklerine hazırlamayı hedefliyorlar. Bilişim, siber güvenlik ve dijital teknolojilerde nitelikli insan kaynağını artırmayı amaçlıyorlar.