BM Genel Sekreteri 16 Yıl Sonra Kıbrıs’ta

Dünya
BM Genel Sekreteri bir basın toplantısında dikkatle dinliyor
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs ziyareti, adadaki taraflar arasındaki diyaloğun yeniden başlaması için önemli bir fırsat sunuyor.
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 16 yıl aradan sonra Kıbrıs’a giderek adadaki taraflarla bir araya gelecek. Bu ziyaret, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik uluslararası girişimler açısından kritik bir dönemeç olarak görülüyor. Görüşmelerde masada hangi formüllerin olacağı ise merak konusu.

KKTC VE ANKARA İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM MASASINDA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye, Kıbrıs konusunda iki devletli çözüm tezini kararlılıkla savunuyor. Bu öneri, tarafların eşit egemenliğe dayalı bir anlaşma zemininde buluşmasını öngörüyor. Guterres’in bu teklifi nasıl değerlendireceği büyük önem taşıyor.

GUTERRES'İN ZİYARETİ VE YENİ ÖNERİLER

BM Genel Sekreteri’nin adaya getireceği yeni öneriler ise henüz netleşmiş değil. Diplomatik kaynaklar, Kıbrıs’ta kalıcı bir barış için somut adımların beklendiğini belirtiyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da sürece ilişkin temaslarını sürdürüyor.

16 YIL SONRA GELEN TARİHİ BULUŞMA

Bu ziyaret, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’a yaptığı ilk resmi temas olarak kayıtlara geçiyor. Guterres’in hem adada hem de Ankara’da gerçekleştireceği görüşmeler yakından takip ediliyor. Taraflar arasındaki diyaloğun yeniden canlanması umut ediliyor.

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