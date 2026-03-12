Yerli Üretim Araçlarda 800 Bin TL İndirim Fırsatı

yerli-uretim-araclarda-800-bin-tl-indirim-firsati

ÖZEL YERLİ ÜRETİM TEKNİKLERİ İNDİRİM FIRSATLARI SUNUYOR

Yerli üretim standartlarını karşılayan modellerde gözlemlenen 800 bin liraya kadar ulaşan indirimler, yüksek liste fiyatlarını daha erişilebilir hale getiriyor. ÖTV muafiyeti kapsamındaki bu stratejik araçlar, hem konforu hem de ekonomik sürüş deneyimini bir araya getirerek tüketiciler için önemli fırsatlar sunuyor.

ÖTV MUAFİYETİ İLE PAZARDAKİ ETKİ

Bu vergi avantajlarının yılın ilk çeyreğinde pazar paylarını önemli ölçüde değiştirmesi ve talebi yerli modellere yönlendirmesi bekleniyor.

ÖTV MUAFİYETLİ MODELLERİN FİYATLARI

Konuya ilişkin tahminlere göre, ÖTV muafiyetinden faydalanan markaların avantajları TL cinsinden şöyle sıralanıyor: TOGG T10X • Motor: Elektrikli SUV • Normal liste fiyatı: yaklaşık 1.950.000 TL • ÖTV muafiyetli fiyat: yaklaşık 1.150.000 TL, HYUNDAİ BAYON • Motor: 1.0 T-GDI • Normal liste fiyatı: yaklaşık 1.350.000 TL • ÖTV muafiyetli fiyat: yaklaşık 805.000 TL.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

ABD’nin Michigan Eyaletinde Sinagoga Silahlı Saldırı

Michigan'da bir kişi, aracıyla sinagoga girdi ve ardından silahlı saldırı gerçekleştirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gündem

İzmir Elektrik Faciasında Yargı Süreci Derinleşiyor

İzmir'de sokakta elektrik akımına kapılarak ölen iki kişiyle ilgili hapis cezası alan 11 sanık serbest bırakıldı.
Gündem

Samsunspor Avrupa’da Rayo Vallecano’ya Yenildi

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu açılış maçında Rayo Vallecano'ya 3-1'lik skorla kaybetti.
Gündem

Mersin’de Aşevinde Yabancı Madde Skandalı Yaşandı

Mersin'de aşevinde dağıtılan kavurmada bulunan elektronik çip, skandalı ortaya çıkardı. İncelemede, kavurmanın şampiyon at "Smart Latch"e ait olduğu belirlendi. Atın sahibi büyük üzüntü yaşadığını ifade etti.
Gündem

Kırtasiye Sektörü AB’nin Made in EU Fırsatlarını Takip Ediyor

Avrupa'nın "Made in EU" yaklaşımı, Türkiye'deki 10 bin kırtasiyeciyi etkiliyor. TÜKİD Başkanı, Türkiye'nin Gümrük Birliği ile Avrupa değer zincirinde önemli bir rol üstlenebileceğini vurguladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.