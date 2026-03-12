Yerli Üretim Araçlarda 800 Bin TL İndirim Fırsatı

ÖZEL YERLİ ÜRETİM TEKNİKLERİ İNDİRİM FIRSATLARI SUNUYOR

Yerli üretim standartlarını karşılayan modellerde gözlemlenen 800 bin liraya kadar ulaşan indirimler, yüksek liste fiyatlarını daha erişilebilir hale getiriyor. ÖTV muafiyeti kapsamındaki bu stratejik araçlar, hem konforu hem de ekonomik sürüş deneyimini bir araya getirerek tüketiciler için önemli fırsatlar sunuyor.

ÖTV MUAFİYETİ İLE PAZARDAKİ ETKİ

Bu vergi avantajlarının yılın ilk çeyreğinde pazar paylarını önemli ölçüde değiştirmesi ve talebi yerli modellere yönlendirmesi bekleniyor.

ÖTV MUAFİYETLİ MODELLERİN FİYATLARI

Konuya ilişkin tahminlere göre, ÖTV muafiyetinden faydalanan markaların avantajları TL cinsinden şöyle sıralanıyor: TOGG T10X • Motor: Elektrikli SUV • Normal liste fiyatı: yaklaşık 1.950.000 TL • ÖTV muafiyetli fiyat: yaklaşık 1.150.000 TL, HYUNDAİ BAYON • Motor: 1.0 T-GDI • Normal liste fiyatı: yaklaşık 1.350.000 TL • ÖTV muafiyetli fiyat: yaklaşık 805.000 TL.