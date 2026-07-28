BM Genel Sekreteri Guterres’ten İsrail’e Çağrı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail’in Suriye’deki faaliyetlerine sert tepki gösterdi. Guterres, Suriye’nin kendi geleceğini belirlemesine izin verilmesi gerektiğini söyledi. İsrail’in ihlallerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.
SEDNAYA ZİYARETİNDE DERİN ÜZÜNTÜ
Guterres, Sednaya Hapishanesi’ni ziyaretinde derinden etkilendiğini dile getirdi. Kayıp kişilerin akıbetinin bilinmemesinden duyduğu üzüntüyü ifade etti. Çok sayıda kişinin işkence gördüğünü ve öldürüldüğünü belirtti.
ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRISI
Guterres, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini ifade etti. Suriye hükümetine somut mali destek sağlanması çağrısında bulundu. Yerinden edilen kişi sayısının hızla azaldığına dikkat çekti.