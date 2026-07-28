BM Genel Sekreteri Guterres’ten İsrail’e Çağrı

Dünya
Bir toplantıda konuşan bir adam, elini hareket ettiriyor
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'deki durumu değerlendirerek uluslararası toplumun sorumluluklarını hatırlattı.
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail’in Suriye’deki faaliyetlerine sert tepki gösterdi. Guterres, Suriye’nin kendi geleceğini belirlemesine izin verilmesi gerektiğini söyledi. İsrail’in ihlallerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

SEDNAYA ZİYARETİNDE DERİN ÜZÜNTÜ

Guterres, Sednaya Hapishanesi’ni ziyaretinde derinden etkilendiğini dile getirdi. Kayıp kişilerin akıbetinin bilinmemesinden duyduğu üzüntüyü ifade etti. Çok sayıda kişinin işkence gördüğünü ve öldürüldüğünü belirtti.

ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRISI

Guterres, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini ifade etti. Suriye hükümetine somut mali destek sağlanması çağrısında bulundu. Yerinden edilen kişi sayısının hızla azaldığına dikkat çekti.

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