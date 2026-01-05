BM Güvenlik Konseyi’nde ABD’nin Venezuela Operasyonu Tartışıldı

BM GÜVENLİK KONSEYİ’NDEN VENEZUELA OTURUMU

BM Güvenlik Konseyi, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun ABD tarafından Karakas’tan kaçırılmasıyla ilgili olarak acil bir oturum düzenledi. Toplantıda, BM Genel Sekreteri adına brifing veren BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, ABD’nin gerçekleştirdiği askeri eylemin ardından Venezuela’nın bu durumu, “askeri saldırganlık ve BM Şartı’nın ihlali” olarak değerlendirdiğini yineledi. DiCarlo, olayın bölgesel etkiler yaratma potansiyeli ve istikrarsızlık riskleri taşıdığına dikkati çekerek, ABD’nin bu eyleminin emsal teşkil edebileceği uyarısında bulundu. “Durum kritik ancak daha geniş ve yıkıcı bir çatışmanın önlenmesi halen mümkün” dedi. DiCarlo, kapsayıcı diyalog ile egemenliğe, siyasi bağımsızlığa ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizerken, “hukukun gücünün üstün gelmesi gerektiğini” belirtti.

ABD’DEN CERRAHİ OPERASYON SAVUNMASI

Oturumda söz alan ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Michael G. Waltz, Venezuela’ya yönelik gerçekleştirilen askeri müdahaleyi savundu. Waltz, ülkesinin “bir firariyi” yakalamak üzere gerçekleştirdiği quitleyici operasyonun amacının, “narko-terörist” olarak nitelendirilen Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in ele geçirilmesi olduğunu söyledi. Waltz, “Venezuela ya da halkına karşı bir savaş söz konusu değil” diyerek savunmasını sürdürdü. Maduro’yu, “acımasız bir yabancı terör örgütünün lideri” olarak tanımlayan Waltz, Maduro’nun işlediği suçlar ve bununla ilgili ezici kanıtların ABD’daki yargılama sürecinde sunulacağını vurguladı. Ayrıca Maduro’nun yıllardır “meşru bir devlet başkanı” olmadığını belirtti ve onun seçim sistemini manipüle ettiğini ifade etti.

ÇİNLİ TEMSİLCİDEN ABD’YE TEPKİ

Çin’in BM Daimi Temsilcisi Jia Guide ise ABD’nin Venezuela’ya yönelik eylemini “tek yönlü, yasa dışı ve zorba” bir müdahale olarak nitelendirerek güçlü bir şekilde kınadı. Guide, “bu durum karşısında derin bir şaşkınlık yaşadıklarını” belirtti ve ABD’yi Venezuela’nın egemenliğini çiğnemekle suçladı. Ayrıca, ABD’nin uluslararası toplumun çağrılarını yok sayması ve güç kullanması yerine diyaloğa dönmesi gerektiğini vurguladı. Guide, ABD’nin Maduro ve eşini derhal serbest bırakmasını talep ederek, “Hiçbir ülke dünya polisi gibi davranamaz” ifadelerini kullandı.

RUSYA’DAN ULUSLARARASI HUKUK VURGUSU

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırısını uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirdi ve bu durumu kınadı. Nebenzia, ABD’yi “meşru şekilde seçilmiş Devlet Başkanı ve eşini derhal serbest bırakmaya” davet etti. Ayrıca, “Uluslararası hukukun ihlali ile ilgili durumu derhal ele almak ve çok taraflı mekanizmaları devreye sokmak gerekir” diyerek bu sürecin Maduro’nun meşruiyetinin tanınmasına bağlı olmaması gerektiğinin altını çizdi.

VENEZUELA’DAN ABD’YE YARGILAMA SUÇLAMASI

Venezuela’nın BM Daimi Temsilcisi Samuel Moncada, ABD’nin eylemlerinin yalnızca kendi ülkesinin egemenliğini değil, aynı zamanda uluslararası hukukun güvenilirliğini ve BM’nin otoritesini de tehdit ettiğini belirtti. Moncada, 3 Ocak’ta ABD tarafından gerçekleştirilen saldırının, “toprakların saldırıya uğraması, sivil ve askeri can kayıpları, hayati altyapının tahrip edilmesi ve Maduro ile eşinin kaçırılması” gibi eylemleri içerdiğini ifade etti. Bu saldırının Venezuela’nın kaynakları ve jeopolitik konumundan kaynaklandığını sözlerine ekledi.