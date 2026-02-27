BMW Yeni Geri Çağırma Süreciyle 58 Bin Aracı Etkiliyor

Alman otomotiv sanayinin önde gelen markalarından BMW, şubat ayında Amerika pazarında geçerli olan yeni bir geri çağırma süreci başlattı. Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi’ne yapılan başvuruda, toplamda 58 bin 713 aracın bu durumdan etkilendiği kaydedildi.

KABİN FİLTRESİ DEĞİŞİMİNDE HASAR RİSKİ

Geri çağırmanın sebebi, araçların kabin filtresi değişim sürecinde kablo demetlerinin zarar görme olasılığı olarak belirtiliyor. Şirket, bu tür bir hasarın ciddi güvenlik sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarırken, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığını vurguladı.

M5 VE İ SERİSİ MODELLERİ ETKİLENDİ

Sorundan etkilenen araçların toplam sayının yüzde 0,1’inden daha az olduğu tahmin edilse de, güvenlik önlemi açısından tüm modellerin servislere yönlendirilmesi kararlaştırıldı. Etkilenen modeller arasında 2024-2026 yılları arasında üretilen 550e, 750e, i5, i7 serileri ile yüksek performanslı M5 ve M5 Touring bulunmaktadır.

NİSAN AYINDAN İTİBAREN BİLGİLENDİRMELER BAŞLAYACAK

BMW, geri çağırma kapsamında yer alan araç sahiplerini nisan ayı ortalarından itibaren bilgilendirmeye başlayacak. Servislere getirilen araçlarda kablo demetleri kontrol edilerek gerekirse değişim işlemleri yapılacak ve gelecekteki olumsuz durumların önüne geçmek için sisteme sabitleme kayışı eklenecek.