Masumiyet Müzesi’ndeki Fatih Otel Gerçek Mekânı Açıklandı

Masumiyet Müzesi, ekranlarda hayat bulduğunda sadece anlatılan hikaye ile değil, mekanlarıyla da izleyicileri 70’lerin İstanbul’una götürüyor. Hikayenin önemli unsurlarından biri olan Kemal karakterinin Füsun’a duyduğu özlem doğrultusunda zaman geçirdiği Fatih Otel, seyirciler arasında merak uyandırdı. Kemal’in sık sık uğradığı bu otelin gerçek hayatta neresi olduğu izleyicileri düşündürünce, dizide karşımıza çıkan Fatih Otel’in daha önce birçok farklı yapımda kullanıldığı ve bazı izleyicilerin aşina olduğu anlaşıldı.

FATİH OTEL BAKIN NERESİYMİŞ

Masumiyet Müzesi’nde Kemal’in kendine dönüş yolculuğu için inzivaya çekildiği bu otel, İnci Taneleri adlı yapımda Azem ve Dilber’in de konakladığı mekan olarak karşımıza çıktı. İnci Taneleri’nde “Mısır Palas” ismiyle izleyiciyle buluşan bu iç mekanın gerçek adı Fındık Palas olarak biliniyor. Bu tarihi yapı, İstanbul’un Eminönü ilçesine bağlı Küçükpazar’da yer alıyor.