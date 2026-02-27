Zeynep Güneş’e Hakarete Yönelik Dava Açıldı

MİHALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI’NA YAPILAN HAKARETE YARGI YOLU AÇILIYOR

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e yönelik ifadeleri nedeniyle tutuklanan sanık Mehmet Emin Korkmaz hakkında kamu davası açıldı. Eskişehir 11. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanık Korkmaz hakkında “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” suçlamasıyla 5 yıl 2 ay hapis cezası talep ediliyor. İlk duruşmanın 17 Nisan’da yapılacağı bildirildi. İddianamede, şüpheli Korkmaz’ın geçmişte “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldığına da dikkat çekildi. Denetim süresi içerisinde benzer bir suçu yeniden işleyen sanık hakkında ayrıca mahkemeye ihbarda bulunuldu.

SOYLU İFADELERDEN SONRA SOSYAL MEDYASINI KAPATTI

Sosyal medya platformunda Mehmet Emin Korkmaz isimli bir kullanıcının yaptığı paylaşımda, “Eskişehir/Mihalgazi Belediye Başkanı’na bakın! Bu siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Mekanı şaşırmış olacak gariban, AKP’ye de böylesi yakışır. Ne günlere kaldık? Hakikaten katır mühürdar oldu arkadaş! Kargalara kalan dünya, belediye kimlere kalmış? Vallahi benim annem bundan İYİ yönetir. En azından kılığı kılık, tahsili var.” ifadeleriyle yer alan hakaretler, kamuoyunda büyük tepki toplamıştı. Tepkilerin artmasının ardından Korkmaz, sosyal medya hesaplarını kapatma yolu seçti.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli hakkında “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” suçlamasıyla resen soruşturma başlattı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen incelemeler neticesinde, paylaşımı yapan Mehmet Emin Korkmaz yakalandı ve gözaltına alındı. Erzurum’da gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Korkmaz, savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Mahkemede de ifade veren Korkmaz, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.