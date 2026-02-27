Deprem Konutları İçin Şaşırtıcı Demir Hesabı

Türk halkı, 6 Şubat’ta yaşadığı yüzyılın deprem felaketi nedeniyle kayıplarını andı. O günde, yaraların hızlı bir şekilde sarılmasının getirdiği gurur da hissedildi. Deprem anından sonra başlatılan yaraları sarma ve şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması süreci, 455 bin konutun inşası ve hak sahiplerine teslim edilmesiyle taçlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı’nın liderliğindeki bu yeniden inşa atılımı, 11 ilde sosyal ve kamusal alanlarda sürüyor. Bu süreçte; sadece apartman binaları değil, köy evleri, camiler, okullar, kamu binaları, hastaneler, çarşılar, müzeler, spor kompleksleri gibi birçok yapı da inşa edildi.

DEPREM KONUTLARI İÇİN ÇARPICI DEMİR HESABI

Bu tarihi inşa sürecinin büyüklüğünü gözler önüne sermek için yapılan demir hesabı oldukça dikkat çekiyor. İnşaat sektöründe, Türkiye ortalaması baz alındığında, 100 metrekarelik bir bina için 3-4 ton demir kullanıldığı biliniyor. 455 bin konutun inşası için toplamda 1 milyon 592 bin 500 ton demir gerekecek. Ayrıca, 1 ton demirden 7 bin 850 metre çelik donatı üretildiği göz önüne alındığında, bu veriler ışığında 455 bin deprem konutunda toplamda 12,5 milyar metre çelik donatı kullanılacağı anlaşılıyor.

DÜNYANIN ÇEVRESİNİ 312 KEZ SARACAK UZUNLUKTA

Bu çarpıcı uzunluk, ilginç bir karşılaştırma fırsatı sunuyor. 12,5 milyar metre, dünyanın çevre uzunluğuna (40.075 km) bölündüğünde 312 oranı çıkıyor. Bu da kaba bir hesapla, 3 yıllık süreçte inşa edilen 455 bin deprem konutunda kullanılan toplam çelik donatının dünyayı 312 kez saracak bir uzunluğa ulaştığı anlamına geliyor.