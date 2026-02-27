Ünlü Şarkıcı Edis Görgülü Serbest Bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “uyuşturucu madde imal ve ticareti”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlama”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma” ve “fuhşa teşvik ve aracılık etme” suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturmalara devam ediyor. Yakalama kararı çıkarılan ünlü şarkıcı Edis Görgülü, yurt dışında bulunduğunu açıklamasının ardından gözaltına alındı. Görgülü’nün havalimanında geri dönüşü esnasında gözaltına alındığı belirlendi. Adli tıp muayenesinden geçen Görgülü, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

“ÜLKEME DÖNÜYORUM”

Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, hakkında açılan soruşturma ile ilgili ilk açıklamasını sosyal medyadan yaparak “Uzun zamandır planladığım tatilimi yarıda kesip en kısa sürede ülkeme dönüyorum. Konuyla ilgili tüm resmi süreçlerde gereken neyse yapmaya hazırım. Bahsi geçen konularla hiçbir ilgim yoktur. İçim rahat, sizin de içiniz rahat olsun.” ifadelerine yer vermişti.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Ünlülere yönelik gerçekleştirilmekte olan uyuşturucu operasyonları çerçevesinde gözaltına alınan kişiler ilk olarak hastanede sağlık kontrolünden geçiriliyor. Ardından bu kişiler, uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu’na götürülüyor. İfadeleri için daha sonra savcıya adliyeye sevk edilen bu ünlüler hakkında savcılık talebi oluşturuluyor. Bu talep doğrultusunda gözaltına alınanlar ya serbest bırakılıyor ya da mahkemeye sevk ediliyor.

ÜNLÜLERE OPERASYON EKİM AYINDA BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması çerçevesinde 8 Ekim 2025’ten bu yana birçok operasyon gerçekleştirildi. Bu süreçte müzisyenler, menajerler ve tanınmış iş insanları, uyuşturucu ve ifade için kan ve saç örnekleri verdiler. Soruşturma kapsamında toplam 26 kişi tutuklanmışken, son olarak tutuklu eski futbolcu Ümit Karan, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için başvuruda bulunmuştu. Ayrıca, sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.