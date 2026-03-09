İstanbul Havalimanı Avrupa’nın En Yoğun Havalimanı oldu

istanbul-havalimani-avrupa-nin-en-yogun-havalimani-oldu

İstanbul Havalimanı, son zamanlarda sergilediği etkileyici performansıyla Avrupa havacılık sektöründe öne çıkmaya devam ediyor. Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı’nın 23 Şubat-1 Mart tarihlerini kapsayan ‘Avrupa Havacılık Raporu’ yayımlandı.

AVRUPA’NIN EN YOĞUN HAVALİMANI İSTANBUL

Söz konusu rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönem içerisinde günlük ortalama 1.303 uçuşa ev sahipliği yaptı. Bu sonuçla birlikte İstanbul Havalimanı, Avrupa’nın en yoğun havalimanı olarak birinci sıraya yerleşti.

İKİNCİ SIRAYI AMSTERDAM ALDI

İstanbul Havalimanı’nın ardından, günlük 1.261 uçuş ile Amsterdam Havalimanı, 1.254 uçuşla Londra Heathrow, 1.215 uçuşla Paris Charles de Gaulle ve 1.186 uçuşla Madrid Havalimanları sıralamayı tamamladı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile Kritik Telefon Görüşmesi Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmayı görüşmek üzere bir araya geldi.
Gündem

Sakarya Sahilinde Parçalanmış İHA Tespit Edildi

Karasu sahilinde parçalanmış bir İHA bulundu. Ekipler, patlayıcı madde olabileceği ihtimaliyle 400 metrelik bir alanı güvenlik çemberine aldı.
Gündem

Marmaris’teki 2 Bin Yıllık Piramit Mezarı Koruma Altına Alınıyor

Marmaris'te Helenistik döneme ait piramit şeklindeki mezarın korunması ve ziyaretçi çekmesi için yeni çalışmalar başlatıldı. Projeye Marmaris Ticaret Odası öncülük ediyor.
Gündem

İran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’nda İfadeye Çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı, İran Büyükelçisi'ni davet ederek balistik füze hakkında açıklama talep etti.
Gündem

İspanyol Vize Kolaylığı Türk Vatandaşlarını Heyecanlandırdı

Sosyal medya üzerinden gelişen ilişkiler, İspanya'da vize süreçlerinin kolaylaştırılması yönündeki talepleri gündeme taşıdı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.