İstanbul Havalimanı Avrupa’nın En Yoğun Havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, son zamanlarda sergilediği etkileyici performansıyla Avrupa havacılık sektöründe öne çıkmaya devam ediyor. Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı’nın 23 Şubat-1 Mart tarihlerini kapsayan ‘Avrupa Havacılık Raporu’ yayımlandı.

AVRUPA’NIN EN YOĞUN HAVALİMANI İSTANBUL

Söz konusu rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönem içerisinde günlük ortalama 1.303 uçuşa ev sahipliği yaptı. Bu sonuçla birlikte İstanbul Havalimanı, Avrupa’nın en yoğun havalimanı olarak birinci sıraya yerleşti.

İKİNCİ SIRAYI AMSTERDAM ALDI

İstanbul Havalimanı’nın ardından, günlük 1.261 uçuş ile Amsterdam Havalimanı, 1.254 uçuşla Londra Heathrow, 1.215 uçuşla Paris Charles de Gaulle ve 1.186 uçuşla Madrid Havalimanları sıralamayı tamamladı.