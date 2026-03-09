İran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’nda İfadeye Çağrıldı

ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmalar 10. gününe girdi. Savaş devam ederken Türkiye, her iki tarafa barış çağrısında bulunuyor ve gerekli tedbirleri de alıyor. Ancak bugün İran tarafından ateşlenen bir füze, Türk hava sahasına girdi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türk hava sahasına giren balistik füzenin Doğu Akdeniz’deki NATO hava ve füze savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İRAN BÜYÜKELÇİSİ’NİN ÇAĞRISI

Yaşanan olayların ardından İran Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Büyükelçi’den balistik füze ile ilgili açıklama talep edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN NET UYARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İran’a yönelik uyarıda bulundu. Erdoğan, “Samimi uyarılarımıza rağmen Türkiye’nin dostluğunu zora sokacak son derece yanlış ve provokatif adımlar atılmaya devam ediyor. Milletimizin kalbinde ve zihninde derin yaralar açacak, bin yıllık komşuluk ve kardeşlik hukukumuza gölge düşürecek bir hesabın içine girilmemelidir. Bugünkü hadise bağlamında yanlışta ısrar edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum. Gelişmeleri NATO ve diğer müttefiklerimizle eşgüdüm içinde takip edecek, güvenliğimizi tahkim edecek ilave önlemleri almayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.