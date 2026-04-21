Böcek Ailesi Davasında İlaçlama Şirketinin Ruhsatsız Olduğu Belgelendi

Almanya’dan Türkiye’ye gelen 3 yaşındaki Masal, 6 yaşındaki Kadir ve 27 yaşındaki anne Çiğdem ile baba Servet Böcek, konakladıkları otel odasında böcek ilacından yayılan zehirli havayı soluyarak hayatlarını kaybettiler.

DAVANIN İLK DURUŞMASI YAPILDI

Böcek ailesinin vefatıyla ilgili olarak açılan davanın ilk duruşması, bugün saat 11.00’de gerçekleştirildi. Otel sahibi ve ilaçlama firması yetkilisinin de aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanık, ilk defa hakim karşısında yer aldı. Dava sürecinde duruşma savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti.

4 SANIKTA TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDECEK

Duruşmada verilen ara kararda, resepsiyon görevlisi Muhammad Moeen Ud In Chıshtı’nın tahliyesine karar verilirken, sanık Hakan Oğlak, Serkan Kışı, Zeki Kışı ve Doğan Cağferoğlu’nun tutukluluk hallerinin devamına hükmolundu. Duruşmayı ilerletmek için dosyanın mütalaasının hazırlanması amacıyla, duruşma savcısına gönderilmesine karar verildi ve eksik hususların tamamlanması adına duruşma 26 Haziran’a ertelendi.

OTEL SAHİBİNDEN TEPKİ

Duruşmada savunma yapan Hakan Oğlak, turizm sektöründe farklı işler üstlendiğini belirterek, bu oteli kiraladığını ifade etti. Olayın yaşandığı dönemde sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğünü söyleyen Oğlak, “Otel yansaydı kül olsaydı da bu insanlar ölmeseydi, gerçekten çok üzgünüm.” dedi. O, ilaçlama şirketinin kendilerine “Bir gün boyunca odaya girilmesin.” dediğini, bu nedenle müşterilerin odaya alınmamasını istediğini de sözlerine ekledi.

RESEPSİYON GÖREVLİSİNDEN AÇIKLAMA

Yine tutuklu sanıklardan resepsiyon görevlisi Muhammad Moeen Ud In Chıshtı, gecenin ilerleyen saatlerinde dışarıda yemek için gittiğinde otelde kusma kokusu olduğunu belirtti. Yedek anahtarı görünür bir yere bıraktığını ifade eden Chıshtı “Geri döndüğümde ambulansı görünce kapıyı açtım.” şeklinde ifadesini kullandı.

İLAÇLAMA FİRMASI SAHİBİNDEN SAVUNMA

İlaçlama firmasının sahibi Zeki Kışı, ruhsat alım sürecinin pandemi nedeniyle aksadığını söyleyerek, “Benim ilaçlama işiyle ilgili hiçbir bilgim yoktur.” dedi. Mahkeme başkanının sorularına yeterince yanıt veremeyen Kışı, sadece firmanın sahibinin kendisi olduğunu belirtti.

İLAÇLAMA FİRMASI SAHİBİYLE İLGİLİ İDDİALAR

Serkan Kışı, babasından yardım amacıyla firmada çalıştığını, ancak ilaçlama konusunda yetkisi bulunmadığını öne sürdü. Duruşmada dinlenen tanık U.B, otele giderken ambulansı gördüğünde olayın ciddiyetini kavradığını ve bir bebeği taşıdığını söyledi.

GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ

Böcek ailesi İstanbul’a 9 Kasım’da tatil için gelmişti. Tatillerinin üçüncü gününde mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye başvuran aile fertlerine “gıda zehirlenmesi” tanısı konmuştu. Daha sonra Adli Tıp raporu ile gerçek sebep ortaya çıktı; aile, böcek ilacı nedeniyle zehirlenmişti.

AİLENİN KAYBINI ANLATTI

Duruşmadan önce Servet Böcek’in babası Yılmaz Böcek, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Göz göre göre ölüm. İki kuşağımı yok ettiler. Para için benim çocuklarımın canını yaktılar.” ifadelerini kullandı.

HAPİS CEZASI TALEPLERİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar hakkında “Bilinçli Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne Neden Olma” suçlamasıyla 3 yıl ile 22,5 yıl arasında hapis cezası talep etti. Diğer şüphelilere de benzer nitelikte ceza istenildiği öğrenildi.

RAPORLAR VE TÜM OLAYLARIN ANALİZİ

İddianamede, İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporlar da yer alıyor. Bu raporlar, otelde düzenlenen ilaçlama çalışmasının izinsiz ve ruhsatsız yapıldığını ortaya koyuyor. Adli Tıp raporunca da teslim edildiği üzere, kişilerin ölümü, kimyasal maddeye maruz kalmaktan kaynaklanıyor. Olayda öne çıkan diğer bulgular, yapılan işlemlerin ehliyetsiz ve yanlış kimyasallar kullanılarak yürütüldüğünü gösteriyor.