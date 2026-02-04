Böcek Ailesinin Ölümünde İddianame Hazırlandı

bocek-ailesinin-olumunde-iddianame-hazirlandi

Almanya’dan Türkiye’ye seyahat eden Böcek ailesinin İstanbul’da bir oteldeki trajik ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Savcılık, Kadir Muhammet Böcek (6), Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ve baba Servet Böcek’in ölümü hakkında iddianame hazırladı. Aile fertlerinin hayatını kaybettiği olayla ilgili yargılama süreçlerinin önümüzdeki günlerde başlayacağı belirtildi.

OLAYIN SEBEBİ NEYDİ?

Almanya’dan 9 Kasım’da İstanbul’a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti, çocukları Kadir Muhammet ve Masal ile birlikte Fatih’te bir otelde konaklamaya başladı. Aile, 12 Kasım’da mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Yapılan kontrollerin ardından aile oteline döndü. Ancak bir süre sonra çocuklar fenalaştı ve 13 Kasım’da otelde ambulans çağrıldı. Ailenin üç bireyi, hastaneye gitmelerinin ardından yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HASTANE SÜREÇLERİ VE DİĞER DURUMLAR

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınan anne, 14 Kasım’da yaşamını yitirdi. Baba Servet Böcek ise 17 Kasım’da hayatını kaybetti. Ailenin kaldığı otelde konaklayan iki başka turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alındı. Ayrıca, aynı odada kalan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan bir üçüncü kişinin kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırıldığı kaydedildi.

