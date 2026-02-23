Böcek Ailesinin Ölümünde İddianame Kabul Edildi: İlk Duruşma 21 Nisan’da

Almanya’dan Türkiye’ye seyahat eden Böcek ailesinin dört bireyinin yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma kapsamında, 6 şüpheli hakkında 2 yıl ile 22,5 yıl arasında değişen hapis cezası talebiyle bir iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan bu iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Cağferoğlu, Hakan Oğlak ve Muhammed Moeen Ud Din Chıstı hakkında “Bilinçli Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne Neden Olma” suçlamasıyla 3 yıl ile 22,5 yıl arası hapis istenmektedir. Rustemsha Batyrov için ise ‘Taksirle ölüme neden olmak’ suçu kapsamında 2 yıl ile 15 yıl arasında hapis talep edilmektedir.

SANIKLAR 21 NİSAN’DA MAHKEMEDE

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame ile birlikte, mahkeme heyeti tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine karar verdi. Sanıkların duruşması 21 Nisan’da gerçekleştirilecektir.

İDDİANAMEDEKİ DETAYLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih’teki otelde rahatsızlanan Kadir Muhammet Böcek (6), Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ve baba Servet Böcek’in hastaneye kaldırılması ve yaşamlarını yitirmesine dair soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede, 13 Kasım 2025 tarihinde gerçekleşen zehirlenme olayında Çiğdem ve çocuklarının zehirlenerek hayatını kaybettiği, baba Servet Böcek’in ise 17 Kasım 2025 tarihinde vefat ettiği bilgisi verildi. İlaçlama firması sahibi Zeki Kışı, oğlu Serkan Kışı ve diğer çalışanlar Doğan Cağferoğlu’nun “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan hapis cezası talep edilmektedir. Ek olarak, Rustemsha Batyrov’un “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan hapsi istenmiştir.

OLAYIN SEBEPLERİ BELİRLENDİ

İddianamede, İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nden alınan rapora da yer verildi. Bu rapora göre, olayın yaşandığı otelde bir ilaçlama firması tarafından haşerelere karşı yasadışı bir işlem uygulandığı ifade edildi. İşlemin şüpheli Doğan Cağferoğlu tarafından yapıldığı ve formda belirtilen irtibat numarasının şüpheli Serkan Kışı’ya ait olduğu tespit edildi. Rapor, ilaçlama firmasıyla ilgili önceki bir olayda da bir çocuğun zehirlendiğini ve faillerinin aynı kişi olduğunu ortaya koydu.

İZİNSİZ İLAÇLAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Olayın yaşandığı oteldeki ilaçlamayı yapan Doğan Cağferoğlu’nun herhangi bir sertifika kaydının bulunmadığı ve izinsiz şekilde işlemi gerçekleştirdiği raporda belirtildi. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından düzenlenen otopsi raporuna göre, sebep ölümün kalınan otelde uygulanan ilaçlama ile ilgili olduğu ifade edildi. Bilirkişi raporunda, ölümlerin gıda zehirlenmesi sonucunda gerçekleşmediği, bu nedenle gıda işletmelerinin olaya dair kusurlu sayılmadığı kaydedildi.

SUÇLULAR BELİRLENDİ

Yanlış kimyasal kullanımının, yetkisiz çalışanların görevlendirilmesinin ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınmamasının, narkozsuz ve izinsiz faaliyet gösteren ilaçlama firması yetkililerinin asli kusurlu olduğu iddianamede yer aldı. Ayrıca, ilaçlama konusunda yeterli bilgi ve sertifikası bulunmayan Doğan Cağferoğlu, işlemi gerçekleştirdiğinden asli kusurlu kabul edildi. Otelin sahibi Hakan Oğlak ise, uygun olmayan ürünlerle ilaçlama yapılmasını onayladığı ve konukların güvenliğini sağlamadığı için asli kusurludur.

RESEPSİYON GÖREVLİSİ SORUMLULUĞU

Şüpheli Muhammad Moeen Ud Din Chıshtı’nın ilaçlama işlemiyle doğrudan bir ilgisinin bulunmadığı, olay anında resepsiyonda görev yerini terk ettiği ve acil durum tahliyesini engelleyecek şekilde otelin dış kapılarını kilitlediği için tali kusurlu olduğu ifadesi yer aldı.

OLAYIN GELİŞİMİ

Almanya’dan 9 Kasım’da İstanbul’a seyahat eden Böcek ailesi, Fatih’teki otelde konakladıkları dönemde mide bulantısı ve kusma şikayetlerinden dolayı hastaneye gitmiş, ardından otele geri döndükten sonra çocukların fenalaşması üzerine 13 Kasım’da ambulans çağrılmıştır. Aile hastaneye kaldırılmasına rağmen 3 üyesi kurtarılamamıştır. Anne, 14 Kasım’da, baba ise 17 Kasım’da yaşamını yitirmiştir. Aileyle birlikte kalan iki turist, benzer şikayetler nedeniyle aynı hastanede tedavi edilmiştir.