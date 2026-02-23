Savcıya Kadın Hakime Saldırı İddianamesi Tamamlandı

İstanbul’da 35. Ağır Ceza Mahkemesi, hakim Aslı Kahraman’ı silahla yaralaması nedeniyle tutuklanan savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan hakkında hazırlanan iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı. Mahkeme heyeti, iddianameyi kabul ederek duruşmanın 3 Nisan’da yapılmasına karar verdi. Kılıçarslan, “kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs”, “silahla zincirleme şekilde tehdit”, “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek” ve “ısrarlı takip” suçlamalarıyla 20 yıldan 42 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. İddialara göre, hakim Kahraman ile savcı Kılıçarslan arasında geçmişte bir ilişki bulunmaktaydı. Hakim ilişkiyi sonlandırmak istediğinde, Kılıçarslan, tehdit içeren mesajlar göndererek bu duruma itirazda bulundu.

SALDIRI SONRASI GÜVENLİK KAMERALARI KAYITLARI

Diğer yandan, olayın yaşandığı 13 Ocak tarihine ait görüntüler, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından kaydedildi. Bu görüntülerde savcı Kılıçarslan’ın koridorda yürüdüğü, ardından da hükümlü çaycı Yakup Karadağ’ın olaya müdahale ettiği gözlemleniyor. Silah seslerinin duyulması üzerine korumalar, hakim Aslı Kahraman’ın odasına koşuyor. Bacağından yaralanan hakim, başka bir odaya taşınıyor ve sanığın polislerce olay yerinden götürülmesi ile sağlık ekiplerinin yaralı hakimi sedyeyle hastaneye taşıdığı da görüntülerde yer alıyor.

İDDİANAMEDE YER ALAN DETAYLAR

Hazırlanan iddianamede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan’ın hakim Aslı Kahraman’ı silahlı yaralamasıyla ilgili detaylar paylaşılıyor. İddianameye göre, iki şahıs arasında 2023 yılının ortalarında başlayan duygusal yakınlık zamanla gelişmiş, ancak sonrasında ayrılık gerçekleşmiştir. Bu süreçte, Kılıçarslan’ın ilişkilerinin ifşasının kariyerini olumsuz etkileyeceği kaygısıyla, hakim Kahraman’ın İstanbul’dan başka bir şehre tayin isteyip gitmesi konusunda baskı yaptığı belirtiliyor. Kılıçarslan’ın tehditleri, hakim Kahraman üzerinde ciddi bir huzursuzluk yaratmış ve güvenliğinden endişe duymasına neden olmuştur.

TAKİP VE TEHDİTLER DEVAM EDİYOR

İddianamede, Kılıçarslan’ın hakim Aslı Kahraman’ı tehdit etmek için sık sık iletişim kurmaya çalıştığı aktarılıyor. Hakim, çeşitli iletişim kanallarından sanık tarafından engellenmeye çalışmaya rağmen, sanık gizli numaralar ile devam eden aramalarla tehditlerini sürdürmüştür. 13 Ocak’taki olay günü, telefonlarına yanıt alamayan Kılıçarslan, hakim Kahraman’ın adliyedeki çalışma odasına gitmiş. Burada, aralarındaki tartışmanın devam etmesiyle sanık tabancasını çıkartıp, hakim Kahraman’a yöneltmiş, ancak silahı sonrasında tekrar yerine koymuştur. Ancak, tanık Yakup Karadağ’ın müdahalesi sayesinde, ikinci atışta hakim Kahraman, yaralanmıştır.

SUÇLAMALAR VE CEZA TALEPLERİ

İddianamede, sanığın “kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs”, “cebir ve tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal”, “silahla ve zincirleme şekilde tehdit”, “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek” ve “ısrarlı takip” suçlarından toplamda 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.