Fenerbahçe’de Sakatlık Kâbusu İki Oyuncuyu Vurdu

FENERBAHÇE’DE SAĞLIK ŞOKU

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaştı. Müsabaka, Chobani Stadyumu’nda gerçekleştirildi ve sarı-lacivertli ekip için talihsiz bir sakatlık olayı yaşandı. İlk 11’de yer alan takım kaptanı Çağlar Söyüncü, 23. dakikada Kasımpaşa’nın gelişen atağını başarılı bir şekilde karşılayarak sakatlık şokunu yaşadı. Hemen ardından sağ arka adalesini tutarak oyuna devam edemeyeceğini gösterdi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ OYUNU TERK ETTİ

Stat kenarındaki değişiklik işaretine rağmen bir süre kendini deneyen deneyimli futbolcu, hakeme durumu bildirerek oyunu terk etti. Saha içinde yapılan tedavisinin ardından, 27. dakikada sağlık ekipleri eşliğinde kenara gelerek, genç oyuncu Yiğit Efe Demir’in oyuna girmesine zemin hazırladı.

OOSTERWOLDE DE SAKATLANDI

Fenerbahçe’deki sakatlık sorunları bununla sınırlı kalmadı; Jayden Oosterwolde de 40. dakikada bacağını tutarak yere yığıldı. İlk tedavisi sahada yapılmasının ardından Oosterwolde’nin yerine N’Golo Kante oyuna dahil oldu.

SKRINIAR VE ALVAREZ DE SAKAT

Fenerbahçe için kötü haberler bitmedi. Önceki hafta Nottingham Forest ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Milan Skriniar, oyundan kasığını tutarak çıkmış ve kulüp, oyuncunun kasığında kısmi yırtık tespit edildiğini açıklamıştı. Ayrıca, Edson Alvarez’in de sakat olduğu ve geçtiğimiz hafta ameliyat geçirdiği bilgisi verildi.