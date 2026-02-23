Fenerbahçe’de Sakatlık Kâbusu İki Oyuncuyu Vurdu

fenerbahce-de-sakatlik-k-busu-iki-oyuncuyu-vurdu

FENERBAHÇE’DE SAĞLIK ŞOKU

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaştı. Müsabaka, Chobani Stadyumu’nda gerçekleştirildi ve sarı-lacivertli ekip için talihsiz bir sakatlık olayı yaşandı. İlk 11’de yer alan takım kaptanı Çağlar Söyüncü, 23. dakikada Kasımpaşa’nın gelişen atağını başarılı bir şekilde karşılayarak sakatlık şokunu yaşadı. Hemen ardından sağ arka adalesini tutarak oyuna devam edemeyeceğini gösterdi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ OYUNU TERK ETTİ

Stat kenarındaki değişiklik işaretine rağmen bir süre kendini deneyen deneyimli futbolcu, hakeme durumu bildirerek oyunu terk etti. Saha içinde yapılan tedavisinin ardından, 27. dakikada sağlık ekipleri eşliğinde kenara gelerek, genç oyuncu Yiğit Efe Demir’in oyuna girmesine zemin hazırladı.

OOSTERWOLDE DE SAKATLANDI

Fenerbahçe’deki sakatlık sorunları bununla sınırlı kalmadı; Jayden Oosterwolde de 40. dakikada bacağını tutarak yere yığıldı. İlk tedavisi sahada yapılmasının ardından Oosterwolde’nin yerine N’Golo Kante oyuna dahil oldu.

SKRINIAR VE ALVAREZ DE SAKAT

Fenerbahçe için kötü haberler bitmedi. Önceki hafta Nottingham Forest ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Milan Skriniar, oyundan kasığını tutarak çıkmış ve kulüp, oyuncunun kasığında kısmi yırtık tespit edildiğini açıklamıştı. Ayrıca, Edson Alvarez’in de sakat olduğu ve geçtiğimiz hafta ameliyat geçirdiği bilgisi verildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Neslihan Güngen Davasında 6 Sanık Tahliye Edildi

Sosyal medya fenomeni Neslihan Güngen ve eşi, "kara para aklama" iddialarıyla yargılandıkları davada tahliye edildi. 26 sanıklı davada tüm tutuklu sanıklar serbest bırakıldı.
Gündem

Fenerbahçe Kadıköy’de Kasımpaşa ile Beraber Kaldı

Fenerbahçe, Süper Lig'deki Kasımpaşa ile 23. hafta maçında berabere kalarak lider Galatasaray'ın puan kaybettiği bir fırsatı kaçırmış oldu.
Gündem

Beşiktaş’tan Emirhan Topçu Sakatlık Açıklaması Geldi

Beşiktaş, Emirhan Topçu'nun MR sonucunu açıkladı ve oyuncunun derbide sahada olmasının beklenmediğini duyurdu.
Gündem

EMITT 2026 Sektör Paydaşlarına Ticari Hacim Sağladı

29’uncu EMITT Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlendi. 109 ülkeden 19 bin 849 ziyaretçi katıldı, 552 firma yer aldı ve 510 milyon Euro’luk iş hacmi sağlandı.
Gündem

Savcıya Kadın Hakime Saldırı İddianamesi Tamamlandı

İstanbul'da bir hakim, savcı tarafından silahla yaralandı. Olayla ilgili hazırlanan iddianame, savcı için 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep ediyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.