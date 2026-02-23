EMITT 2026 Sektör Paydaşlarına Ticari Hacim Sağladı

Türkiye’nin mevcut turizm potansiyelini artırmaya yönelik önemli adımlar atan EMITT – Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, 29. edisyonunu başarıyla tamamladı. 5-7 Şubat tarihleri arasında ihtişamlı bir açılışla gerçekleşen fuar, turizm sektörünün global paydaşlarını bir araya getirerek ticari iş hacmi ve turizm ekonomisine sunduğu katkıyla önemli bir zemin sağladı. Bu yıl ilk kez İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, 109 ülkeden 2 bin 360’ın üzerinde yabancı toplamda 19 bin 849 ziyaretçi bir araya gelerek fuarın uluslararası boyutunu gözler önüne serdi. 28 ülkeden 552 katılımcının yer aldığı fuar, ayrıca 63 ülkeden 322 VIP tur operatörünü ağırladı. Katılımcı başına yaratılan iş hacmi ise 923 bin Euro olarak belirlendi ve EMITT, ziyaretçi yoğunluğunu yüzde 26 oranında artırmayı başardı.

EMITT’İN KATKISI

Türkiye’nin her geçen gün artan turizm potansiyelinin EMITT ile 29 yıldır değer kazandığını vurgulayan EMITT Fuar Direktörü Banu Keskin, “İklimi, doğal güzellikleri, tarihi, kültürü ve gastronomisi ile dünyanın sayılı turizm destinasyonları arasında yer alan ülkemiz, küresel turizmdeki gücünü artırmayı sürdürüyor. EMITT olarak biz de 29 yıldır eldeki potansiyelin en iyi şekilde turizm sektörüne tanıtılması için çabalıyoruz. Bu doğrultuda fuarımız, sektör için yarattığı ekonomik değer sayesinde etkisini her geçen yıl dalga dalga yayıyor,” şeklinde ifadelerini belirtti. Keskin, turizmin dinamiklerinin değiştiği günümüzde fuarcılık algısının da benzer bir dönüşüm geçirdiğini belirtti. “Bu kapsamda EMITT’i daha erişilebilir, kapsayıcı ve stratejik şekilde kurgulayarak katılımcılarımıza yenilikçi bir fuar deneyimi sunduk. Bu sayede bir önceki yıla göre ziyaretçi yoğunluğumuzu yüzde 26 oranında artırarak 19 bin 849’a çıkardık.” dedi.

ÖNEMLİ BULUŞMALAR

Fuar sırasında gerçekleştirilen ikili görüşmeler ve yeni iş birlikleri yaratma konusunda önemli adımlar atıldığını dile getiren Banu Keskin, “Katılımcı firmaların da takdirini kazanmayı başardığımız bu yılı başarıyla geride bıraktık. Katılımcıların yüzde 94’ü EMITT’in işleri açısından önemli olduğunu düşünürken, yüzde 87’si ise fuar sırasında gerçekleştirdikleri görüşmeleri sipariş ve ön anlaşma ile sonuçlandırdı. 2027’de EMITT’ın 30’uncu yılına yakışan büyüklükte ve yeniliklerle tüm ziyaretçilerimiz ile buluşmak için sabırsızlanıyoruz.” şeklinde konuştu.

30. EMITT TARİHİ

30. EMITT – Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, 4-6 Şubat 2027 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek. Fuar, Türkiye’nin önde gelen organizasyon şirketlerinden biri olan ICA tarafından düzenleniyor. Fuar, turizm, kozmetik, gıda, raylı sistemler ve lojistik sektörlerinde öne çıkan etkinlikleri ile, yeni iş, iş birliği ve satın alma fırsatları sunarak sektörlerin gelişimine katkıda bulunuyor.

EMITT’İN ROLÜ

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı – EMITT, çeyrek asrı aşkın süredir turizm sektörünün global buluşma noktalarından biri olma özelliğini sürdürüyor. Her yıl 30.000’e yakın turizm profesyonelini, dünyadaki çeşitli destinasyon ve seyahat markalarıyla bir araya getiren EMITT, ziyaretçilerine yeni rotalar ve seyahat deneyimleri sunuyor. 29 yılı aşkın tecrübeye sahip olan fuar, büyüyen katılımcı ve ziyaretçi ağıyla turizmde iş birliklerini güçlendiren etkili bir platform olarak varlığını sürdürüyor. Katılımcılar, profesyonel yerli ve uluslararası ziyaretçilerle tanışma fırsatı buluyor. Fuara ülke pavyonları, tatil yerleri, yaz ve kış turizmi, outdoor turizm destinasyonları, sağlık turizmi, gastronomi turizmi, oteller ve turist merkezleri, tur operatörleri ve acenteler katılarak sektördeki dinamikleri daha da güçlendiriyor.