Böcek Ailesinin Ölümüne İlişkin İddianame Tamamlandı

Almanya’dan Türkiye’ye gelen Böcek ailesinin İstanbul’daki ölümüne dair yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3) ile anne Çiğdem Böcek ve baba Servet Böcek’in ölümleriyle ilgili bir iddianame hazırladı. Ailenin tüm üyelerinin hayatını kaybettiği olayda yargılama süreci önümüzdeki günlerde başlayacak.

KAZA NE ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİ?

Almanya’dan 9 Kasım’da İstanbul’a gelen Servet ve Çiğdem Böcek, çocukları Kadir Muhammet ve Masal ile birlikte Fatih’te bir otelde konakladı. 12 Kasım’da mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine hastaneye başvuran aile, yapılan kontrollerin ardından tekrar otele döndü. Ancak bir süre sonra çocukların sağlık durumu kötüleşti ve 13 Kasım’da otele ambulans çağrıldı. Aile üyelerinin sabah saatlerinde hastaneye kaldırılması sonrası, üç kişi müdahaleye rağmen hayatlarını kaybetti.

AİLENİN KALDIĞI OTELDEKİ DİĞER VAKALAR

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan anne 14 Kasım’da, baba ise 17 Kasım’da vefat etti. Ayrıca, aynı otelde kalan iki turist de bulantı ve kusma şikayetleriyle aynı hastanede tedavi edildi. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan bir kişinin kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatışı gerçekleştirildi.

