Böcek Ailesinin Ölümüyle İlgili Soruşturma Devam Ediyor

BÖCEK AİLESİNDEKİ ÖLÜM VAKASI SORULARA NEDEN OLDU

Böcek ailesinin 3 ferdinin ölümü, birçok soru işaretini beraberinde getirdi. Ailenin ölümünden gıda zehirlenmesi mi yoksa otel ilaçlaması mı sorununun sorulmasına yol açtı. Tüm Türkiye’nin merakla beklediği bu husus halen yanıt bulamadı. Ailenin otellerine giriş esnasındaki son görüntüleri ortaya çıktı.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Fatih ilçesinde yaşanan gıda zehirlenmesi şüphesiyle anne ve iki çocuğunun hayatını kaybetmesine neden olan olayla ilgili araştırmalar devam ediyor. Soruşturma kapsamında, midyeci, kokoreççi ve lokumcu esnafı dahil 11 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 4’ü, bugün adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜLER KAMERADA

Kalan 7 şüphelinin polisteki sorgulamaları devam ederken, Böcek ailesinin konakladığı otele giriş anları güvenlik kameralarına yansıdı. Bu görüntüler, ailenin henüz zehirlendikleri saatler öncesine ait olduğu öğrenildi.

ALÜMİNYUM FOSFİT DETAYI

Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen hukuki süreçte, olayla alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Ailenin zehirlenmesinden birkaç saat önce, tahtakurusu ile mücadele amacıyla otelin giriş katında bulunan bir odanın ilaçlandığı belirlendi. Kullanılan ilacın içeriğindeki ‘alüminyum fosfit’ maddesinin, ailenin konakladığı odanın banyo boşluğundaki havalandırma yolu ile odaya ulaşarak ailenin zehirlenmesine sebep olmuş olabileceği ihtimali üzerinde durulmakta.