Can-Am Bosphorus Boat Show 40 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Can-Am Bosphorus Boat Show’da 500’den fazla tekne sergilendi. Fuarın sektöre önemli katkı sağladığını vurgulayan YATED Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu, “Zorlu bir süreçten geçen sektörümüz için bu fuar hem moral hem ticari anlamda güçlü bir ivme yarattı.” ifadesinde bulundu. Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği tarafından organize edilen etkinlik, büyük ilgiyle karşılandı. 500’den fazla teknenin sergilendiği fuarı, 8 gün içinde 40 bin kişi ziyaret etti.

FUARDA DAHA FAZLA SEÇENEK

İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen ve “Dünyanın en büyük ikinci kara fuarı” unvanına sahip etkinlik, Can-Am Ana Sponsorluğu’nda düzenlendi. Fuarda, boyları 3 metre ile 30 metre arasında değişen tekneler sergilendi. Her bütçeye uygun yat ve ekipmanların yer aldığı organizasyonda, tekne fiyatları 4 bin euro ile 4 milyon 400 bin euro arasında değişiklik gösterdi. YATED Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu, “YATED olarak Bosphorus Boat Show tescilli markası altında, karada ve denizde Türkiye’nin en büyük fuarlarını düzenliyoruz. Bu yıl fuarımızı yüksek bir katılımcı ve ziyaretçi ilgisiyle tamamlamanın memnuniyetini yaşıyoruz,” dedi.

SEKTÖRDE YENİ FIRSATLAR

Yerli ve yabancı markaların yoğun ilgi gösterdiği organizasyon sayesinde, Türk üreticilerin tekneleri uluslararası alıcılarla buluşma fırsatı yakaladı. Bekiroğlu, “Özellikle son dönemde küresel ekonomik dalgalanmalar ve artan maliyet baskıları nedeniyle zorlu bir süreçten geçen sektörümüz için bu fuar adeta bir can suyu oldu,” şeklinde konuştu.

TİCARETTE YENİ DİNAMİZM

Fuar süresince gerçekleştirilen görüşmeler, yeni iş bağlantıları ve alınan siparişler sektörün dinamizmini ve rekabet gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Yerli üreticilerin tasarım ve mühendislik kabiliyetleri, yabancı ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Bosphorus Boat Show’un, yalnızca bir sergileme alanı değil, aynı zamanda ticaretin ve iş birliğinin geliştiği güçlü bir platform olduğunu belirttikten sonra, sektörün büyümesine katkı sağlamak için karada ve denizde düzenlemeye devam edeceklerini ifade etti.

DENİZCİLİK KÜLTÜRÜNE KATKI

Fuar boyunca denizcilik kültürünün gelişimi açısından çeşitli etkinlikler düzenlendi, aralarında bu yıl ilk kez uluslararası bir panel de yer aldı. Bekiroğlu, “Hedefimiz bu sayıyı artırmak ve fuarımıza uluslararası bir kimlik kazandırmak” diyerek, tanıtım faaliyetlerine önem vereceklerini belirtti.