İsrail Ve ABD İran’a Yönelik Saldırılarda Bulundu

İsrail ve ABD, 28 Şubat tarihinde İran’a yönelik askeri harekât başlattı. İran da bu saldırılara karşılık olarak, İsrail’in yanı sıra ABD askeri üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarda bulundu. Saldırılar sonucunda, İran’ın dini lideri Ali Hamaney dahil olmak üzere birçok üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

SALDIRILAR DÜZENLENDİ

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, konuyla ilgili bir açıklama yaparak, İsrail ordusunun İran’ın başkenti Tahran’daki hedeflere saldırılar düzenlediğini belirtti. Katz, agresif müdahalelerin İran genelinde füze fırlatma kapasitesi ve stratejik hedeflere yönelik ciddi zararlar verdiğini savundu. Sözlerine devam eden Katz, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği bu saldırıların ‘eşi benzeri görülmemiş’ bir seviyede olduğunu ifade etti.

NÜKLEER SİLAH VE FÜZE ÜRETİMİ ENGELLENECEK

Saldırıların ‘gerekli olduğu sürece’ devam edeceği konusunda uyarıda bulunan Katz, amaçlarının İran’ın askeri yeteneklerini yok etmek, İsrail ve ABD’nin bölgedeki askeri varlığını korumak ile beraber İran’ın nükleer silah ve füze üretim çalışmalarını engellemek olduğunu belirtti. Aynı zamanda, İran halkının rejimi devirmesi için harekete geçeceği koşulları oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

İSRAİL ORDUSU İRAN’IN BAŞKENTİ TAHRAN’I HEDEF ALDI

Katz’ın belirttiği saldırılarda, İsrail ordusunun İran’ın başkenti Tahran’daki devlet kurumlarını hedef aldığı aktarıldı. İsrail ordusu, başkent Tahran’da devlet kurumlarının bulunduğu komplekse vurulan saldırılara dair açıklamalarda bulundu.

HEDEF ALINAN YERLERİN GÖRSELLERİ 3D PAYLAŞILDI

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ve İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi binasının çok sayıda mühimmatla vurulduğu, ayrıca İranlı subayların eğitim aldığı bir kurum ve diğer altyapı tesislerinin de hedef alındığı bilgisi verildi. İsrail ordusu, ayrıca saldırıların hedef alındığı noktaları gösteren bir 3D görsel paylaşarak durumu belgelerle destekledi.

