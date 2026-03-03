İran’da Hayatını Kaybeden Öğrenciler İçin Cenaze Töreni

İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı bir ilkokula düzenlenen saldırının ardından, hayatını kaybeden öğrenciler için cenaze töreni gerçekleştirildi.
TÖRENE BİNLER KATILDI
Cenaze töreni, Hürmüzgan eyaletinin Minab kentinde yapıldı ve öğrenci ailelerinin yanı sıra resmi temsilciler de katılım gösterdi. Törene binlerce kişi akın etti.
SLOGANLARLA TEPKİ GÖSTERİLDİ
Hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını taşıyan aileler, alanı doldurarak ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi.
SALDIRIDA AĞIR KAYIP
İran devlet televizyonunun haberine göre, 28 Şubat’ta gerçekleştirilen saldırıda 153 öğrenci ve öğretmenin yaşamını yitirdiği belirtildi.