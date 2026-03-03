Müslüm Gürses’in Vefatında 13 Yıl Anması Yapıldı

Tedavi gördüğü hastanede 3 Mart 2013’te kalp yetmezliği nedeniyle hayata veda eden Müslüm Gürses, vefatının 13’üncü yılı dolayısıyla Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Sabah saatlerinden itibaren mezarlığa gelen hayranlar, Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti. Kalabalık, mezar başında uzun süre boyunca alanda kalarak duygusal anlar yaşadı. Yapılan duaların ardından anma programı sona erdi.

EN ACILI ANLAR

Sanatçının benzerliği ile dikkati çeken Yılmaz Tunç, her yıl anma etkinliğine katıldığını belirterek, “Bugün değil, biz her zaman buradayız. Acımız hâlâ çok derin. 13 yıl geçmesine rağmen unutmadık, unutturmayacağız. Müslüm Baba sevgiyi, merhameti ve vicdanı bize hissettirdi. En acı günümüz.” dedi. Her yıl anma programında büyük bir kalabalığın bir araya geldiğine vurgu yaptı.

ULUSLARARASI SAYGI

Anma programına Japonya’dan katılan Kadir Doğan, sanatçının müziğinin kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade ederek, “Buraya anma programı için Japonya’dan geldim. Müslüm Baba bizim için çok değerli bir sanatçı. Onun müziği farklı; adeta acıyı notalara döküyor. Babam bana bu sevgiyi aşıladı, bu yüzden Müslümcüyüm.” şeklinde konuştu.

DOSTLUK VE SEVGİ

Sanatçının Almanya’daki eski menajeri Mesut Kaya ise, Gürses’in kişiliğine dikkat çekerek, “Çok iyi ve dostane bir insandı. İki haftada bir pazar günleri gelip duamızı ediyoruz.” diyerek anma programının düzenli ve sıcak bir şekilde sürdüğünü ifade etti. Müslüm Gürses’in sevenleri, ‘Müslüm Baba’yı eserleri ve bıraktığı izlerle yaşatmaya devam edeceklerini dile getirdi.