Gürbulak Gümrük Kapısı’nda Hareketlilik Sürüyor

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Kapısı’nda, ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı operasyonlar nedeniyle yaşanan hareketlilik normal seyrinde devam ediyor. Güvenlik önlemleri kapsamında günübirlik yolcu geçişleri geçici olarak durdurulurken, ticari araçların geçişleri kontrollü olarak sürdürülüyor.

HERKES SAKİN VE KENDİ İŞİNİN BAŞINDA

Bölgede bulunan İran vatandaşı Hudadat Mirzezade, ülkesinin savaş koşullarına hazırlıklı olduğunu ifade ederek, “Daha önce de saldırılar oldu, bir şey yapamadılar. Herkes sakin ve kendi işinin başında. Kanallarda Tahran’a ciddi şekilde saldırdıklarını gördüm. Biz sekiz yıl Irak’la savaştık ve o dönemde destek aldılar ama her şey yolunda gitti. Şu an herkes yerinde, kimse memleketini terk etmiyor.” şeklinde konuştu.

HER ZAMAN ÜLKEMİZİN ARKASINDAYIZ

Mirzezade, vatanına olan bağlılığını dile getirerek, “O savaşı başlatabilirler ama bitirmek bizim elimizdedir. Biz her zaman ülkemizin arkasındayız ve olmaya da devam edeceğiz.” ifadelerinde bulundu.