Gürbulak Gümrük Kapısı’nda Hareketlilik Sürüyor

gurbulak-gumruk-kapisi-nda-hareketlilik-suruyor

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Kapısı’nda, ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı operasyonlar nedeniyle yaşanan hareketlilik normal seyrinde devam ediyor. Güvenlik önlemleri kapsamında günübirlik yolcu geçişleri geçici olarak durdurulurken, ticari araçların geçişleri kontrollü olarak sürdürülüyor.

HERKES SAKİN VE KENDİ İŞİNİN BAŞINDA

Bölgede bulunan İran vatandaşı Hudadat Mirzezade, ülkesinin savaş koşullarına hazırlıklı olduğunu ifade ederek, “Daha önce de saldırılar oldu, bir şey yapamadılar. Herkes sakin ve kendi işinin başında. Kanallarda Tahran’a ciddi şekilde saldırdıklarını gördüm. Biz sekiz yıl Irak’la savaştık ve o dönemde destek aldılar ama her şey yolunda gitti. Şu an herkes yerinde, kimse memleketini terk etmiyor.” şeklinde konuştu.

HER ZAMAN ÜLKEMİZİN ARKASINDAYIZ

Mirzezade, vatanına olan bağlılığını dile getirerek, “O savaşı başlatabilirler ama bitirmek bizim elimizdedir. Biz her zaman ülkemizin arkasındayız ve olmaya da devam edeceğiz.” ifadelerinde bulundu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Müslüm Gürses’in Vefatında 13 Yıl Anması Yapıldı

Arabesk müziğin unutulmaz ismi Müslüm Gürses, ölümünün 13. yılında İstanbul'daki mezarı başında düzenlenen etkinlikle anıldı. Hayranları duygusal anlar yaşadı.
Gündem

İsrail Ve ABD İran’a Yönelik Saldırılarda Bulundu

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD ile birlikte İran'a yönelik başlattıkları saldırıların süreceğini belirtti. Gerektiği müddetçe saldırıların devam edeceğini ifade etti.
Gündem

İran’da Hayatını Kaybeden Öğrenciler İçin Cenaze Töreni

İran'ın Hürmüzgan eyaletinde ABD ve İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden 153 öğrenci ve öğretmen için cenaze töreni gerçekleştirildi. Toplamda 168 kişi son yolculuğuna uğurlandı.
Gündem

Can-Am Bosphorus Boat Show 40 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Can-Am Bosphorus Boat Show, Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği'nin düzenlemesiyle 8 günde 40 bin kişinin katılımını sağladı.
Gündem

Şubat 2026 İhracatında Yüzde 1,6 Artış Gerçekleşti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şubat ayında ihracatın %1,6 artışla 21,1 milyar dolara ulaştığını ve bu orta tarihli rekorlardan biri olduğunu açıkladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.